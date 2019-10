Natación Consenso entre los clubes del agua y el Ayuntamiento para el reparto de horarios Tendrán una calle adicional de la piscina de Astilleros en horario de 15.30 a cierre así como un vestuario de uso exclusivo

Parece que hay paz después de las últimas reuniones entre los clubes de natación y waterpolo y los representantes del Ayuntamiento de Cádiz después de las últimas manifestaciones de los primeros por sus quejas de no tener espacio ni horas donde llevar a cabo sus actividades.

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), y los clubes federados con práctica de natación y de waterpolo han llegado a «una solución de consenso» para el uso de la piscina de Astilleros, durante el plazo de tiempo que permanezcan cerradas las piscinas del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz por las necesarias obras de mejora y mantenimiento que se están acometiendo.

El concejal de Deportes, José Ramón Páez, que se reunió ayer con representantes de los clubes en la piscina de Astilleros para cerrar el acuerdo, explicó en qué consiste la solución a la que se ha llegado, no sin antes apuntar la dificultad que conlleva aglutinar en una sola piscina a los usuarios de tres: «El traslado a una sola piscina de los usuarios de tres genera, evidentemente, unas disfunciones, y ha sido necesario realizar varios ajustes. Las soluciones técnicas que daban los profesionales del IMD no se ajustaban a la demanda de los clubes federados, porque los tiempos de los clubes son unos y los de la administración son otros, y hasta ahora no ha sido posible lograr un acuerdo. Ésta es la cuarta reunión que tenemos con los clubes y hemos llegado a un acuerdo que parte de una propuesta previa realizada por ellos sobre la base de nuestro reparto horario». Un acuerdo que pasa por la cesión a los clubes que realizan práctica de natación y de waterpolo de una calle adicional en la lámina de agua de la piscina de Astilleros en horario de 15:30 horas hasta el cierre, que gestionarán con la mayor equidad y proporcionalidad para el beneficio de los deportistas de base de la ciudad. Y asimismo, se ha acordado habilitar un nuevo vestuario (número 2) para el uso exclusivo de los deportistas federados.

«Haciendo todos algún tipo de renuncia, como es lógico, hemos llegado a una solución de consenso en la que no hay grandes perjudicados y se va a utilizar la piscina de Astilleros de la forma más óptima posible», concluyó el concejal.