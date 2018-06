Gary Lineker, mítico exdelantero de la selección inglesa, hizo famosa una frase después de que Alemania eliminara a su selección en las semifinales del Mundial de Italia'90: «El fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan once contra once, y siempre gana Alemania». Su simplicidad y la sentencia sobre el gen ganador de los teutones la han hecho perdurar durante décadas en la mente de los aficionados al fútbol.

Sin embargo, tras la remontada de los alemanes ayer ante Suecia, después de rozar una sorprendente eliminación en el Mundial de Rusia, el ahora comentarista de televisión y popular personaje de las redes sociales se vio obligado a actualizar sus célebres palabras.

«El fútbol es un deporte sencillo en el que 22 personas persiguen el balón durante 82 minutos, los alemanes pierden un jugador, 21 personas persiguen el balón durante 13 minutos y al final los alemanes ganan de alguna maldita manera», escribió el inglés en su perfil de Twitter.

Football is a simple game, 22 men chase the ball for 82 minutes and the Germans get a player sent off so 21 men chase the ball for 13 minutes and at the end the Germans somehow fucking win.