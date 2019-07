FÚTBOL El balompié gaditano brilla con más fuerza que nunca Alma de África, Manu Vallejo, Teresa Mérida, Amelia Romero y Joaquín fueron galardonados en la gala de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF)

El fútbol gaditano ha sido reconocido en la gala anual de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), cita celebrada este sábado en la capital andaluza y que sirvió para proclamar a Pablo Lozano como presidente del máximo organismo balompédico andaluz. Lo hizo con la presencia en Sevilla del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales; y el secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía, José María Arrabal.

La RFAF reconoció la labor de varios representantes gaditanos vinculados al mundo del fútbol en sus diferentes vertientes. Entre ellos, la del portuense Joaquín, actual jugador del Real Betis, por su trayectoria deportiva.

Pero no fue el único, ya que la jerezana Teresa Mérida, jugadora del Cádiz CF Femenino fue homenajeada como campeona del Mundo Sub 17. También recibió su galardón el chiclanero Manu Vallejo como miembro de la selección española sub 21 que se ha proclamado campeona de Europa.

Tampoco podía faltar la gaditana Amelia Romero, quien vio reconocida su trayectoria como campeona de la I Eurocopa de fútbol sala femenina.

Orgullo y solidaridad

Otro de los momentos especiales del acto fue el reconocimiento al Alma de África. El club de Jerez de la Frontera recibió el Premio Manu de la Paz a la superación en el deporte.

El esfuerzo continuado de la entidad jerezana por erradicar el racismo y la xenofobia del fútbol tuvo su recompensa.

El Premio Manu de la Paz fue instaurado en el año 2014 por la RFAF en honor al joven portero jienense del Levante fallecido de leucemia, con el objetivo de ensalzar gestos solidarios y humanitarios en el fútbol.

Esta condecoración la recibieron en su momento el excadista Jona (cuando militaba en el Real Jaén) y Sebastián Herrera, uno de los grandes referentes del fútbol base andaluz.