Liverpool-Barcelona Valverde: «Tenemos que jugar como si no hubiera nada antes ni después» Suárez, que vuelve a Anfield, insiste en que las bajas del Liverpool no cambiarán el partido que propondrá el Barcelona

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, explicó en rueda de prensa que su equipo tiene que encarar la vuelta de Liga de Campeones ante el Liverpool «como si no hubiera nada antes ni después» para no confiarse con el 3-0 de la ida.

«Planteamos el partido sin tener en cuenta la ida y con la intención de ganar aquí. Cualquier pensamiento que nos venga del resultado que tenemos sería un error por nuestra parte. Tenemos que jugar como si no hubiera nada antes y como si no hubiera nada después», dijo el técnico blaugrana.

Cuestionado sobre si su equipo va a controlar más el partido que en la ida para no entrar en el juego de ida y vuelta del Liverpool, Valverde comentó que «cada equipo tiene su estilo» y lo fundamental es «llevar el partido» al terreno que más convenga.

«Cuando el contrario te aprieta y te ataca muy rápido, a veces te lleva situaciones en las que el balón no se para nunca, a veces nos interesa pararlo, pero no tenemos que pensar en tener el control, tenemos que atacar», manifestó.

Valverde reservó a muchos de los titulares habituales este fin de semana en la derrota por 2-0 contra el Celta de Vigo, pero en rueda de prensa afirmó que para partidos como el de este martes contra el Liverpool «todo el mundo está bien».

«Reservé jugadores por evitar el riesgo de lesiones, que, como se ha demostrado, puede ser un problema, como nos pasó con Dembelé», dijo Valverde.

Respecto a las bajas del Liverpool, que no podrá contar con Mohamed Salah, Naby Keita y Roberto Firmino, Valverde consideró que son «jugadores importantes», pero que cada entrenador se preocupa de sus bajas.

«No queremos que ningún jugador esté lesionado. Hubiera sido extraordinario verlos en el campo. No sabemos la influencia que pueden tener en el juego», sentenció.

Suárez, regreso a Anfield

Luis Suárez, que regresa al estadio desde el que voló al Barça, aseguró en la rueda de prensa que las bajas del Liverpool no afectarán al planteamiento de su equipo. «Creo que obviamente para ellos son bajas importantes, pero a nosotros no nos cambia nada la forma en la que vamos a plantear el partido. Las dificultades estarán en jugar en un estadio con tanta historia y, además, tienen otros futbolistas con otras cualidades que por algo están en el Liverpool», explicó el uruguayo.

«Ellos van a salir a apretar con todo el entusiasmo de jugar de local, no cometer faltas tontas, ni pérdidas tontas. No hay que entrar en su dinámica de ida y vuelta. Milner dijo que no estamos acostumbrados a jugar con equipos como ellos y ellos no están acostumbrados a jugar con equipos como nosotros. Es donde nos tenemos que hacer fuertes», reflexionó.

Suárez, que ya marcó en la ida, dijo, sobre celebrar un tanto en Anfield, la que fue su casa hasta 2014, que le tiene «mucho cariño y respeto al Liverpool» y que aquí no lo celebraría como no celebró un gol al Groningen cuando vestía la camiseta del Ajax de Amsterdam.

«Obviamente (jugar en Anfield) es especial. Después de muchos años en los que disfruté aquí, estoy agradecido por todo, ya que llegué a la élite del fútbol gracias al Liverpool. Va a ser especial jugar con otra camiseta pero siempre con el lindo recuerdo», afirmó.

Sin embargo, Suárez recalcó la importancia de no confiarse y recordó resultados del pasado como la derrota el año pasado por 3-0 en el Olímpico de Roma que significó la eliminación en cuartos de final.

«Creo que hay que ser conscientes de que, aparte del buen resultado, ya venimos de duros golpes de años anteriores tras tener una buena ventaja. Tenemos bastante leídos esos pensamientos. De los errores se aprende y somos muy conscientes de lo que pasó el año pasado para no volver a repetirlo», aseguró.

Además, el 'nueve' blaugrana apuntó a la afición 'Red' como un «plus» que tiene el Liverpool y rememoró que cuando él estaba en el equipo inglés era «como jugar con uno más».