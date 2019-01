Arbeloa y Crosas, dos ex a la gresca a cuenta del VAR

Actualizado: 21/01/2019 08:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En las últimas fechas la presencia del VAR en los partidos de La Liga no solo no está mitigando las polémicas. Al contrario, parece avivarlas. Que el videoarbitraje no entrara en la acción del segundo gol del Barça ante el Leganés, obra de Luis Suárez tras un cuestionable planchazo provocó la reacción de Álvaro Arbeloa. El exjugador madridista, hoy embajador del club blanco, criticó la labor arbitral con vehemencia en twitter:

«Nos las prometíamos muy felices con el VAR pero ni por esas. Les da igual. Pasamos de un ‘¿Qué más quieres que te de?’ a ‘Todo ok, José Luis’ y se quedan tan tranquilos, oye».

Nos las prometíamos muy felices con el VAR pero ni por esas. Les da igual. Pasamos de un ‘¿Qué más quieres que te de?’ a ‘Todo ok, José Luis’ y se quedan tan tranquilos, oye. — Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) 20 de enero de 2019

Ese comentario, que alcanzó una enorme repercusión en la red, se encontró con la respuesta de un exazulgrana, el también defensa Marc Crosas, canterano que ha desarrollado casi toda su carrera en México, y que alcanzó notoriedad en España por su defensa acérrima del independentismo catalán.

Crosas, ya retirado y hoy en día comentarista de la televisión mexicana, replicó a Arbeloa recordándole la final de la Copa del Rey de 2011, ganada por el Real Madrid tras derrotar al Barça 0-1:

«Con lo que llegaste a pegar en esa final de Copa del Rey que ganaste gracias a un golazo de CR7, deberías tener prohibido hablar de árbitros y de teorías conspirativas. Ten dignidad. Gracias».

Con lo que llegaste a pegar en esa final de Copa del Rey que ganaste gracias a un golazo de CR7, deberías tener prohibido hablar de árbitros y de teorías conspirativas. Ten dignidad. Gracias. https://t.co/QT9hwGv6Gi — Marc Crosas 🎗️ (@marccrosas) 20 de enero de 2019

Crosas continuó después comentando las respuestas de sus seguidores sobre el asunto, y reiteró que le parecía indigno que un jugador del Madrid o del Barça se quejará de los árbitros.