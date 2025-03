Tebas advierte: concentrará a los jugadores si no cumplen las normas

Javier Tebas, presidente de la Liga, subraya que si hay un positivo de un jugador antes de un partido, el encuentro se jugará, porque le resto de futbolistas ha dado negativo, según dicta el protocolo.

El protocolo que continuará será que se harán controles a los futbolistas de su equipo y de los rivales a los que se haya enfrentado en el partido anterior, en el momento en que se dispute el segundo parido de cada club.

Tebas ha advertido que ordenará la concentración de las plantillas en sus respectivas ciudades deportivas o en su defecto en hoteles si se repiten episodios como los protagonizados por cuatro jugadores del Sevilla o el barcelonista Semedo, que se saltaron las normas impuestas para evitar el contagio y la difusión del coronavirus. En unas declaraciones efectuadas a diversos medios extranjeros, de las que se hace eco «L'Équipe», Tebas ha amenazado con endurecer las reglas que deben acompañar el retorno de la competición.

Especialmente en lo referente a confinar a los equipos en sus instalaciones, opción que fue descartada en buena medida gracias a la presión ejercida por los propios futbolistas. «Esperamos no tener que llegar a este extremo», ha explicado el presidente de la patronal. «Pero si los jugadores no dejan de ir a barbacoas o a fiestas, no tendremos otra elección. Nosotros demostramos confiar en los jugadores pero si ellos no cumplen, no tendremos otra elección», ha insistido el presidente de la Liga.

«Nosotros hemos demostrado confiar en los jugadores al desistir de la idea de no concentrarlos en los centros de entrenamiento. Lo único que pedimos a cambio es que esta confianza tenga un retorno, que no sea traicionada. Si nos saltamos las reglas no perjudicamos solamente a LaLiga sino a la salud de la gente en general», subraya Javier Tebas.

Además de Semedo, que acudió a una fiesta de cumpleaños en la que se rebasaba ampliamente el número permitido de asistentes en un acto de esta naturaleza, y de los jugadores del Sevilla (Ocampos, Banega, De Jong y Vázquez) que también se reunieron en número muy superior al permitido, otro jugador, el madridista Luka Jovic, lesionado, participó a principios de semana en una barbacoa en su domicilio.