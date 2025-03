Setién: «La derrota en Madrid no nos va a dejar secuelas»

Quique Setién ha dirigido el último entrenamiento antes de recibir este sábado (18:30 horas, Movistar LaLiga) a la Real Sociedad. El entrenador no ha podido contar con Arthur Melo , que no se ha ejercitado por unos problemas en su tobillo derecho y es baja para jugar ante los donostiarras, lo que abriría la puerta de la titularidad a Rakitic. Según el parte médico facilitado por el Barcelona, «Arthur está realizando tratamiento con factores de crecimiento conjuntamente con el equipo del doctor Ramón Cugat». «Tiene un dolor y unas molestias y hay que estar pendiente de cómo evoluciona pero no sabe cuanto tiempo estará de baja», explicó Setién.

El técnico cántabro se refirió a la Real Sociedad , que no cree que acuse el desgaste de haber jugado esta semana una semifinal de Copa y descarta que la derrota en el Bernabéu les pase factura. «Siempre hay que esperar al mejor equipo. Es un equipo extraordinario, que hace muy bien las cosas y está en su mejor momento. Será un partido comprometido y con dificultades . Es un gran equipo», aseguró sobre la Real. Y añadió: «Yo estoy tranquilo porque vamos a afrontar bien el partido, no nos va generar secuelas la derrota en Madrid. Estamos en una buena línea y el partido del Bernabéu no nos va a afectar». De hecho, Setién no cree que la derrota ante el Madrid le haya restado credibilidad ante sus futbolistas: « La derrota siempre es dolorosa y en este club mucho más, pero siempre es una opción . Lo que hay que hacer es levantarse y seguir. La gente que hacemos deporte, esto lo tenemos claro. Como todo en la vida tienes que ganarte la confianza y mas ante unos jugadores que tienen el currículum que tienen y que han ganado tanto». Pero apuntó: « Los jugadores no son tontos y saben lo que se hace bien y lo que no . En el Bernabéu generamos siete ocasiones de gol. La diferencia estuvo en diez centímetros para que entrara la pelota».

Visiblemente molesto, abordó la polémcia suscitada tras las imágenes difundidas de los gritos y críticas de su segundo, Eder Sarabia , en el banquillo del Bernabéu. Quiso aclararlo y lamentó las formas pero no el fondo. Defendió los gritos de Sarabia pero no las palabras malsonantes utilizadas. «Este tema ya no da mucho más de sí. Lo único que ha hecho mal son las formas en las que se ha expresado, que a mí no me gustan. Hay cosas que pueden generar ciertas dudas pero que nosotros no tenemos. La interpretación que puede hacer mucha gente sobre los gritos... Es muy normal gritar en el campo y querer transmitir, demostrar tu carácter. Esto a mí me encanta y no me preocupa. Lo que me preocupa son las formas. Hemos pedido disculpas porque hay una serie de palabras que no se deben de utilizar cuando representas a un club como este. A partir de ahí todo el mundo debe entender que el entrenador grita y los jugadores entienden y aceptan esos gritos . Tenemos que guardar las formas porque hay muchos niños viéndonos y porque la educación debe primar porque salimos permanentemente en los medios. Por eso debemos cuidar las formas», apuntó.

Setién también aprovechó para desmentir que hubiera una mala relación con un sector del vestuario. El técnico incidiño en la predisposición de su plantilla. «Pensaba que iba a ser más difícil antes de venir, pero esto es una balsa de aceite . No sé de dónde sale que no controlamos el vestuario. Los jugadores no se han quejado de nada. Algunos jugadores dan su opinión porque además la pedimos, pero tienen claro cuál es el puesto de cada uno. Su actitud es extraordinaria porque además están viendo que algunas cosas ya están mejorando. Tenemso una relación con el vestuario, con el equipo, extraordinaria».