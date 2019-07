Santi Denia – seleccionador sub 21 «El oro sería reivindicar la cantera y el talento nacional» España disputa esta tarde la final del Europeo sub-19 ante Portugal

Sergi Font Actualizado: 27/07/2019 02:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La selección española disputa esta tarde la final del Europeo sub-19 ante Portugal. La Rojita sueña con la victoria en un partido que para su seleccionador, Santi Denia, trasciende la medalla de oro. El técnico, defensor del fútbol formativo en España, considera que se debería apostar más por las canteras en los clubes, por encima de los multimillonarios fichajes que se realizan. Para Denia, el talento español no tiene nada que envidiar al foráneo. Solo falta confianza.

¿Cómo se plantea la final?

Vamos a preparar al detalle el partido contra Portugal. Es verdad que nos hemos enfrentado en la fase de grupos y quedamos 1-1. Hay que mejorar ese partido y cosas que hicimos contra Francia en semifinales para poder ser campeones de Europa y conseguir el oro.

¿Portugal es el rival más difícil en una final?

Portugal, Italia y Francia iban a ser los rivales para conseguir el oro, como así ha sido. En el grupo nos tocó Portugal e Italia y en semifinales Francia. Si quieres ser campeón de Europa te tienes que enfrentar a los mejores y Portugal es una muy buena selección, que ha hecho una fase clasificación hasta llegar a la final muy buena. Vamos a tratar nosotros de hacer las cosas bien y a preparar el partido. Soñamos con ser campeones de Europa.

¿Qué balance hace de la trayectoria del equipo, más allá de lo que pase esta tarde?

El equipo ha ido creciendo. Es verdad que durante el año ha hecho un esfuerzo tremendo para estar en esta fase final. En marzo tuvimos que eliminar a Holanda y esa sí que era una de las favoritas para ser campeona de Europa este año.

¿Se siente en la obligación de ganar?

Es un reto, una motivación, un sueño. Está claro que la Federación Española es muy exigente y queremos conseguir el oro, pero más que una obligación es un sueño poder recoger esa medalla.

¿Cuál es la salud del fútbol formativo español?

Yo creo que tenemos una gran salud porque el nivel del entrenador español es de máximo nivel. Creo que el mejor a nivel mundial y se podría compara con grandes potencias. Y a nivel formativo también. Eso hace que los jugadores, que han trabajado en sus clubes con unas buenas metodologías, asimilen e interpreten bien toda la información que se les da. Desde la Federación se está debatiendo cómo mejorar la competición para que sea más competitiva a nivel de Cadetes y Juveniles y eso hace que se evolucione y se mejore.

Antes hablaba de Holanda como una de las favoritas. La selección 'orange' tiene a jugadores que militan en Primera división. ¿Este factor marca la diferencia?

Eso ayuda a la formación del jugador. Aquí tenemos jugadores del Real Madrid y del Barcelona que juegan como juveniles. Si les adelantan el proceso haciéndoles jugar en Primera sería más fácil. Pero, con todos los respetos, es mas fácil que les adelante el proceso equipos como el Celta que Barça o Madrid. Jugadores jóvenes a los que se les adelante el proceso, lo notan pero es difícil que tengan continuidad. En esta selección solo hay un par de jugadores que tengan continuidad en sus equipos en Primera: Ferran del Valencia y Bryan Gil Salvatierra del Sevilla, que tienen diez o quince partidos por temporada. Pero no es fácil en grandes clubes adelantarles el proceso, que es donde realmente mejoran los jugadores.

Pero sorprende ese embudo que se general cuando se llega al primer equipo...

Esa valoración que pueda hacer el Barcelona o el Real Madrid no deja de ser una decisión del club y nosotros, como Federación, no podemos entrar. Tenemos a Juan Miranda, a Abel Ruiz, a Jandro, a Alvaro Sanz, a Arnau Tena... Si tenemos a varios jugadores del Barcelona o podemos entrar a valorar si están en el primer equipo o no porque está muy difícil estos años jugar en el primer equipo. Y lo mismo pasa con el Real Madrid.

¿Es una liberación para jugadores de estos clubes llegar a la selección, donde pueden jugar al máximo nivel?

Estos es un escaparate espectacular. Venir a la selección es un privilegio para los jugadores. Para mí. La selección es lo máximo que le puede pasar a un futbolista. Es muy bonito, han hecho un buen grupo y son como una familia. Están desean juntarse, las concentraciones. Esta generación ha tenido experiencias internacionales muy buenas. Es una escapada muy bonita.

¿Le beneficia que algunos jugadores se ven abocados a jugar en otras Ligas, que aporten esa experiencia?

A la Federación nos gustaría que todos estuvieran en la Liga española pero es una valoración que tiene que hacer el jugador y su familia. Deben valorar el contrato y otros aspectos pero para nosotros es mejor que estén en a Liga. Además, valoramos mucho al técnico español, que son los que vana formarles, y la metodología de los clubes españoles.

¿Falta atrevimiento por parte de los clubes para apostar por estos jóvenes y hacerles debutar, como hacen en la Premier?

Lo importante, más que debutar, es tener continuidad. Abel, por ejemplo, ha debutado con el Barcelona pero le falta esa continuidad que sí tiene Ferran.

¿Ganar el oro sería una reivindicación para que se apueste por las canteras en lugar de fichar?

Está claro que a mí me gustaría que fuera una reivindicación. Que no apuesten por jugadores extranjeros sino por la formación de los chicos jóvenes y del entrenador español.