El mal rato del seleccionador de Malta: KO tras golpearse con el banquillo

Raymond Farrugia no tuvo una buena noche en Cádiz. Más allá de por lo estrictamente deportivo, con la contundente derrota de su selección ante España (7-0) , por el tremendo golpe que se dio contra el banquillo y que le dejó aturdido durante los últimos minutos del encuentro.

El golpe fue tan fuerte que el seleccionador malté, con una visible brecha en la cabeza, tuvo que ser atendido por los médicos de su equipo y ya no pudo seguir el desenlace del partido en el Ramón de Carranza. Fueron sus asistentes los que dieron las últimas órdenes a sus jugadores, sobrepasados en el terreno de juego por la selección española.

Una vez finalizado el choque Robert Moreno se acercó a interesarse por su estado , y ya en sala de prensa el técnico reconoció que no había podido seguir los últimos minutos por su percance con la cubierta del banquillo.

«¿Qué ha pasado? Es una respuesta muy simple para saber lo que ha ocurrido hoy. Jugamos un partido pobre y España es el mejor equipo del mundo, no hay dudas», analizó. «No sé lo que pasó en la segunda parte, no he podido ver los últimos 20 minutos» , reconoció.

«No pudimos cambiar nada ante semejante partido de España. Son los mejores, han sido los mejores del grupo y lo han demostrado. Los jugadores de España son los mejores», argumentó. « En mi opinión, en este momento, España es la mejor del mundo y va a ganar la Eurocopa », añadió sin entrar a comparar el 12-1 de 1983, cuando él era jugador del equipo maltés, con esta goleada. «Son dos diferentes historias, España es ahora mejor que antes. Este es un mejor equipo que aquel de entonces», zanjó.