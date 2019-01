La Liga La polémica opacidad del VAR El corporativismo y la falta de explicaciones lastran la aplicación del vídeo en el fútbol español

Decía Velasco Carballo en verano que el VAR no iba a acabar con la polémica y han bastado apenas unos meses de Liga para darle la razón al presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). El gol anulado al Getafe por una falta rigurosa a Lenglet o el posible penalti a Vinicius en el Bernabéu han situado al videoarbitraje en el centro de las críticas. Dos acciones que han sido las últimas, pero no las únicas que han llenado de dudas la llegada del VAR al fútbol español. Porque a pesar de los intentos por explicar al aficionado el funcionamiento del nuevo sistema, decisiones como las del domingo siguen creando confusión. Incertidumbre a la que se suma la negativa del CTA por ofrecer explicaciones a la toma de decisiones de los colegiados, tanto en el campo como en la sala de video (VOR).

Para dar luz a lo ocurrido en el Bernabéu bastaría con hacer público el video que se grabó en la sala del VOR ocupada el domingo por Melero López –árbitro VAR en el Real Madrid-Real Sociedad– y su asistente Martínez Serrato. Lo que ambos hablaron tras analizar las imágenes a su disposición dejaría claro por qué no se recomendó a Munuera Montero –árbitro principal– que revisara su decisión. Un video que acabaría de un plumazo con la polémica, pero que en el Comité se prefiere utilizar solo de manera interna, «para mejorar el funcionamiento general del sistema», explican a ABC fuentes del CTA. De hecho, nadie ajeno al colectivo arbitral tiene acceso a esas imágenes grabadas dentro de la sala del VOR. Ni siquiera los clubes que, al menos hasta ahora, no han requerido en ninguna ocasión poder visionar lo que allí se había hablado en alguna jugada determinada.

Después de la queja formal que hizo el Atlético hace algunas semanas, y de la informal que hará el Real Madrid esta semana vía Rubiales, el visionado de ese vídeo del VOR podría ser el siguiente paso que lleven a cabo los equipos. Muchos de ellos se sienten perjudicados por la forma que se está teniendo de aplicar el VAR, un sistema preciso, pero imperfecto que ha levantado ampollas en muchos equipos. Entrenadores como Mendilíbar se han mostrado claramente en contra de la tecnología, sobre todo por la falta de transparencia que la rodea.

« Lo del VAR es un escándalo. Lo de hoy (por el domingo) es para echarse las manos a la cabeza y da qué pensar. El árbitro me dice que las dos jugadas las tiene clarísimas y no gasta la bala del VAR», se quejaba Sergio Ramos tras caer ante la Real. Esa obsesión por no cortar el juego es uno de los criterios que más daño está haciendo al nuevo sistema.

El VAR se estrena en la Copa

Los colegiados, en caso de duda, prefieren no pitar sabiendo que si se equivocan tienen detrás el VAR. Una «red de seguridad» que no siempre actúa como tal, ya que el corporativismo y el reparo a la hora de corregir a un compañero hace que muchas veces se opte por dejar seguir el juego.

En medio de la polémica de la última jornada de Liga, el VAR se estrenará esta noche por primera vez en la Copa del Rey, durante el Sporting-Valencia. El Molinón será el primer estadio de Segunda en el que se utilice la tecnología que busca hacer más justo el fútbol, pero que por ahora genera casi la misma polémica que en los años anteriores. Porque al final, el VAR tiene un sustento humano que hace que no sea infalible.

En ese sentido, desde el CTA se asegura que trabajan para mejorar la toma de decisiones. Por el momento se descarta una creación de equipos «especiales» para el VOR (actualmente son los mismos árbitros de Primera los que van rotando entre el campo y la sala de videoarbitraje), pero en un futuro podría formarse de manera especial a los colegiados. Se cree que así se reducirían los errores, aunque no será hasta el próximo verano cuando se ponga sobre la mesa este extremo.

Mientras tanto, el aficionado deberá convivir con este sistema imperfecto y opaco en sus explicaciones, que no ha desterrado la polémica, pero que, con todo, «ha hecho un poco más justo al fútbol español», según afirman los colegiados.