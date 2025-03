El fútbol recupera el aforo completo

El Wanda Metropolitano , por primera vez desde marzo de 2020, recuperará el próximo sábado la vieja imagen prepandémica porque el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó ayer que el aforo de los estadios de fútbol en recintos abiertos pase a ser del 100%, por lo que el Atlético de Madrid-Barcelona , uno de los partidos más esperados de la temporada, podrá disputarse con las gradas llenas. También el resto de los encuentros de la jornada en Primera y Segunda división, aunque comunidades autónomas como Cataluña y el País Vasco han anunciado que de momento mantienen la limitación de aforo (el 60%) que ha venido rigiendo hasta ahora en sus territorios. El uso de mascarilla, sin embargo, seguirá siendo obligatorio dentro de todos los recintos deportivos, en los que también continuará vigente la prohibición de comer y beber, así como de fumar.

L a noticia más deseada por los aficionados se conoció ayer a primera hora de la mañana después de que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, con la única abstención del País Vasco, acordaran el fin de las restricciones de aforo en los estadios de fútbol, mientras que para los eventos deportivos en recintos cerrados, como los pabellones de la Liga Endesa de baloncesto o de la Liga Asobal de balonmano, se decidió aumentar el límite hasta el 80% (hasta ahora era la mitad, un 40% del aforo). Las medidas contenidas en el acuerdo entran en vigor mañana y estarán vigentes hasta el próximo 31 de octubre, cuando se realizará una nueva evaluación de la situación epidemiológica.

El anuncio del fin de la restricción a la presencia de público en los estadios generó durante las primeras horas de ayer cierta confusión entre varios clubes consultados por este periódico porque el Ministerio de Sanidad reflejó en un primer comunicado que debía garantizarse la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. Una medida incompatible con la posibilidad de llenar las gradas de los campos y que desapareció ya en una nota posterior. «O esta gente no ha ido en su vida a un campo de fútbol o quieren volvernos locos. Es evidente que si se tiene que mantener un metro y medio de distancia interpersonal, no se puede habilitar el 100% del aforo», fue uno de los muchos mensajes de queja que escribieron los aficionados en las redes sociales.

Tras la confirmación de que los estadios de fútbol podrán volver a llenar sus gradas de aficionados sin necesidad de mantener esa distancia interpersonal, clubes como el Atlético de Madrid comenzaron a ponerse en contacto con los abonados a los que se había negado a principios de semana la posibilidad de acudir al partido del próximo sábado ante el Barcelona debido a la limitación de aforo. «Las autoridades competentes acaban de aprobar el aumento del aforo de los estadios hasta el 100% de su capacidad con efecto desde el 1 de octubre. De este modo, tenemos el placer de anunciarte que tu solicitud para asistir al partido Atlético de Madrid-FC Barcelona puede ser finalmente atendida y podrás acceder con tu abono a este partido», fue el mensaje que envió el club colchonero a sus parroquianos a lo largo de la jornada de ayer. El sábado, el Metropolitano volverá a llenar sus tribunas (68.000 butacas), imagen de la que no disfruta el fútbol español desde marzo de 2020.

A pesar de la alegría por poder volver a los estadios, muchos aficionados seguían ayer sin entender por qué no es posible beber o comer en un partido. «Cada fin de semana estamos viendo botellones de miles y miles de jóvenes que beben de las mismas botellas y nadie hace nada. Me parece una discriminación para los hinchas que solo queremos ir al campo con un bocadillo y poder cenar en el descanso. El partido acabará a las once de la noche y yo, por ejemplo, no llegaré a casa hasta casi la una de la madrugada porque vengo desde Toledo», explica Jaime Álvarez, socio rojiblanco residente en el municipio de Sonseca.

Pero no en toda España las gradas podrán estar llenas. País Vasco y Cataluña anunciaron que mantendrán, por ahora, el aforo del 60% en recintos deportivos abiertos. Una decisión que provocó la queja de Joan Laporta, presidente del Barcelona . «No estamos de acuerdo con ese 60%. Es un perjuicio muy grande económicamente. Seguiremos siendo respetuosos, pero no dejaremos de decir que nos perjudican estas restricciones», reiteró el dirigente de la entidad azulgrana.