La espectacular despedida de los hinchas del Ajax de Amsterdam a De Jong

Frenkie De Jong ha sido el motor del Ajax de Amsterdam que ha asombrado al mundo con su espectacular año, barriendo en la 'Eredivisie' holandesa y quedándose a las puertas de la gran final de la Champions League tras dejar en la cuneta a equipos como el Real Madrid o la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo.

Fichaje del Fútbol Club Barcelona para la próxima temporada, el centrocampista recibió el cariño de sus hinchas en su último partido en casa. Primero sobre el terreno de juego, donde certificó con sus compañeros el título virtual del Ajax, y al salir del Johan Cruyff arena después.

En uno de los balcones del estadio de Amsterdam De Jong se emocionó escuchando a sus aficionados para después ponerse a cantar con ellos en unas imágenes que ya dan la vuelta al mundo.

Frenkie & Mikky arriving on the roof of the Arena. After singing "Frenkie thank you" the crowd demands birthday-boy Frenkie to start singing a song, which he does brilliantly! 👏 pic.twitter.com/r0xpCYqluF