Fútbol El engaño de Mourinho a la UEFA que casi le cuesta la vida El entrenador portugués ha confesado que estuvo a punto de ahogarse durante una de sus estratagemas para sortear un castigo

El estratosférico contrato que vincula a José Mourinho con la cadena de televisión 'BeIN Sports', sirve, entre otras cosas, para que el entrenador portugués dé rienda suelta a sus vivencias y opiniones. Tras confesar que se sentía orgulloso de su etapa en el Real Madrid y colocar al Inter de Milán como el mejor equipo al que ha dirigido, esta vez ha sorprendido con una anécdota personal.

Ocurrió cuando entrenaba al Chelsea. Entonces, por culpa de unas declaraciones, Mourinho estaba sancionado por la UEFA. Sin embargo, quiso sortear el castigo impuesto y estar con sus jugadores. Por ello, se coló en el vestuario del Chelsea y, llegado el momento, se escondió en el cesto de la ropa sucia. Un hecho que, tal y como ha confesado, estuvo a punto de costarle la vida.

«Era un Chelsea-Bayern, un gran partido de Champions, y yo estaba sancionado. Necesitaba estar con mis jugadores y no podía estar en el vestuario. Pero fui al mediodía para que nadie me viese llegar. Solo quería estar con mis jugadores cuando llegaran», comienza narrando. Sin embargo, cuando llegó el momento de salir sin ser visto, la idea que tuvo a punto estuvo de acabar en tragedia: «Stewart (un empleado del club) me metió en la cesta de la ropa sucia para que saliese del vestuario y dejó algo de hueco para que respirara, pero el personal de la UEFA me estaba buscando desesperadamente. Así que Stewart cerró la cesta y no podía respirar... Me estaba muriendo, en serio, lo prometo».

Estos hechos ocurrieron en 2005, durante su primera etapa en el club londinense.