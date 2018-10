Copa del Rey El CD Ebro remonta ante el Lleida y aviva su gran sueño en la Copa del Rey Colista del Grupo III de Segunda B, el conjunto zaragozano quiere ahora un duelo ante Real Madrid o Barcelona en los dieciseisavos de final

El CD Ebro ha remontado ante el Lleida (2-1) y se ha clasificado este miércoles para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, un éxito que consigue por primera vez en sus 76 años de historia. El conjunto zaragozano se enfrentará en esa ronda a uno de los siete clubes de Primera división que disputan competición europea (Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, Valencia, Villarreal, Real Betis o Sevilla).

Entrenado por Manolo González, técnico que llegó este verano al banquillo procedente del badalona, el Ebro ha conseguido una gesta histórica al superar la tercera ronda de la Copa del Rey en un emocionante partido ante el Lleida, que se adelantaba antes del descanso con un gol de Albistegi minutos después de que Gerrit desperdiciara un penalti para los zaragozanos.

En la reanudación, el conjunto arlequinado no perdió la ilusión hasta lograr en el empate en el minuto 71 en un lanzamiento desde los once metros. Ubay no falló el segundo penalti de la tarde y el Ebro se volcó en busca de la clasificación. Un objetivo que conseguía a falta de diez minutos con un tanto de Sergio Cortés que desataba la fiesta en el modesto estadio de La Almozara.

El CD Ebro, colista en el grupo III de Segunda B, tiene como director deportivo a un conocido exjugador de Primera división, Ander Garitano. Hace tres temporadas ya alcanzó la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, pero aquella temporada la Balompédica Linense impidió el sueño de la clasificación para los dieciseisavos de final. El próximo viernes, los zaragozanos conocerán su rival en esa ronda, que será uno de los siete clubes de Primera división que disputan competición europea. Todos apunta a que la ida de ese enfrentamiento se disputará en el estadio de La Romareda, donde habitualmente juega sus partidos el Real Zaragoza.

Tras la eliminación, el Lleida ha tenido un bonito gesto deportivo con el conjunto aragonés, al que ha felicitado en Twitter por la clasificación y le ha deseado lo mejor para la siguiente ronda.

