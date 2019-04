Coutinho ya ha decidido su futuro

Sergi Font Barcelona Actualizado: 07/04/2019 20:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mucho se está especulando sobre el futuro de Philippe Coutinho tras el pobre rendimiento que está ofreciendo desde que llegó al Barcelona. La mochila de ser el fichaje más caro de la historia del club, que pagó 160 millones al Liverpool pesa demasiado y se ha valorado la posibilidad de un traspaso para amortizar parte de aquel desembolso que se hizo en el mercado invernal de la pasada temporada. No obstante, el propio futbolista se ha encargado de asegurar que o tiene ninguna intención de moverse y que su prioridad sigue siendo la misma que cuando aterrizó en el Camp Nou, triunfar como azulgrana. «Esta es mi segunda temporada en el Barcelona. He ganado títulos, pero siempre he sido un jugador ambicioso y exigente. Quiero más y más. Quería jugar en el fútbol español y ahora estoy en el mejor club de España. ¿Qué más puedo pedir?», aseguraba en una entrevista concedida al Daily Mirror. Y añadía: «Ahora estoy centrado únicamente en el Barcelona. Volver a Inglaterra no entra en estos momentos en mis planes».

Su militancia en el Liverpool le convierte en uno de los protagonistas perfectos par analizar en el mercado británico el duelo de este próximo miércoles ante el Manchester United, en la ida de los cuartos de final de la Champions League. «Es complicado describir lo que tienes que hacer para ganar contra este equipo. Para empezar, el Manchester United tiene un gran portero y grandes jugadores en ataque. Será normal que los aficionados del United nos abucheen a mi y a Luis Suárez. Eso es normal en Old Trafford debido al equipo en el que jugábamos nosotros. Pero no será ningún problema. Sé que los partidos contra el Manchester United son especiales. Aprendí lo que significaron durante mi tiempo en Liverpool cuando lo vivimos tan intensamente con los aficionados. Tengo esos duelos marcados en mi memoria y, aunque era una etapa diferente, si Barcelona elimina al United de Europa, será una doble satisfacción personal para mí».

Coutinho también analizó la temporada que está realizando su exequipo y reconoció que «me alegro de que el Liverpool esté bien este año y, si el sorteo hubiera sido diferente, me hubiera gustado jugar la final de la Champions contra ellos». En este sentido, elogió el trabajo de su entrenador para lograr que el club inglés esté mostrando tan buena imagen: «Klopp es un gran entrenador y ha sido solo una cuestión de tiempo conseguir que el equipo jugara como él quiere». No esconde que le encantaría jugar ante la afición que un día le acogió pero lamenta que el sorteo haya deparado ya los cruces y que en el caso que el Barcelona y el Liverpool, que juega ante el Oporto, superen los cuartos de final se enfrentarían en las semifinales: «Sería un sueño volver a jugar en Anfield, una explosión de sentimientos diferentes, estoy seguro. Pero tengo que ser honesto y decir que hubiera preferido encontrarme con el Liverpool solo en la final».