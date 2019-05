Brighton - Manchester City en directo

Actualizado: 12/05/2019 16:33h

34' Falta de Sergio Agüero (Manchester City). 34' Bernardo (Brighton and Hove Albion) ha recibido una falta en la zona defensiva. 32' Remate rechazado de Bernardo Silva (Manchester City) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Kyle Walker. 30' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Bernardo Silva (Manchester City) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Oleksandr Zinchenko con un centro al área.

29' Corner, Manchester City. Corner cometido por Shane Duffy. 28' ¡Gooooool! Brighton and Hove Albion 1, Manchester City 1. Sergio Agüero (Manchester City) remate con la izquierda escorado desde la izquierda al centro de la portería. Asistencia de David Silva después de un pase en profundidad. 27' ¡Gooooool! Brighton and Hove Albion 1, Manchester City 0. Glenn Murray (Brighton and Hove Albion) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Pascal Groß con un centro al área tras un saque de esquina. 26' Corner, Brighton and Hove Albion. Corner cometido por Raheem Sterling. 26' Remate rechazado de Alireza Jahanbakhsh (Brighton and Hove Albion) remate con la derecha desde fuera del área.

25' Fuera de juego, Manchester City. Ilkay Gündogan intentó un pase en profundidad pero Riyad Mahrez estaba en posición de fuera de juego. 23' Glenn Murray (Brighton and Hove Albion) ha recibido una falta en la zona defensiva. 23' Falta de Aymeric Laporte (Manchester City). 23' Falta de Glenn Murray (Brighton and Hove Albion). 23' Aymeric Laporte (Manchester City) ha recibido una falta en la banda izquierda.

20' Remate rechazado de Kyle Walker (Manchester City) remate con la derecha desde fuera del área. 19' Remate rechazado de Ilkay Gündogan (Manchester City) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Bernardo Silva. 15' Remate parado junto al lado derecho de la portería. Riyad Mahrez (Manchester City) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Kyle Walker. 14' Corner, Manchester City. Corner cometido por Anthony Knockaert. 12' Remate fallado por Sergio Agüero (Manchester City) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Raheem Sterling con un centro al área.

11' Bernardo Silva (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva. 11' Falta de Yves Bissouma (Brighton and Hove Albion). 11' Remate rechazado de Sergio Agüero (Manchester City) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Bernardo Silva. 9' Remate fallado por Alireza Jahanbakhsh (Brighton and Hove Albion) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Anthony Knockaert tras un contraataque. 8' Aymeric Laporte (Manchester City) ha recibido una falta en la zona defensiva.

8' Falta de Anthony Knockaert (Brighton and Hove Albion). 5' Fuera de juego, Brighton and Hove Albion. Anthony Knockaert intentó un pase en profundidad pero Glenn Murray estaba en posición de fuera de juego. 5' Corner, Brighton and Hove Albion. Corner cometido por Aymeric Laporte. 4' Remate rechazado de Ilkay Gündogan (Manchester City) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Bernardo Silva. Empieza primera parte.

0' Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos. Los protagonistas saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento