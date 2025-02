Benedito cree que el futuro del Barça es el concurso de acreedores: «El club está en la UCI»

Agustí Benedito (Barcelona, 1964), precandidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, tiene asumidos los graves problemas económicos que atraviesa la entidad azulgrana y así lo ha confirmado durante una entrevista con la agencia EFE , reconociendo que su equipo de trabajo contempla un escenario de concurso de acreedores cuando el nuevo presidente tome las riendas . Es más, sospechan que esta situación podría ser previa a la llegada de la pandemia de coronavirus, lo que comportaría que el expresidente Josep Maria Bartomeu tuviese que asumir responsabilidades.

Para Benedito, esto es lo que está provocando que la Comisión Gestora del club aún no haya convocado oficialmente las elecciones. «Es conocida mi postura en contra del voto de censura, no me pareció una buena idea. Pero una vez se produjo la dimisión de Bartomeu y se hizo cargo del club la Gestora considero que esta hubiese tenido que convocar elecciones al día siguiente . Sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, Carles Tusquets lo alarga. Yo lo relaciono mucho con la situación económica del club», afirma.

«Con mi equipo económico, hemos trabajado siempre en tres escenarios posibles para cuando eventualmente nos hiciéramos con el control del club. Uno de ellos, que teníamos abandonado como tercera opción, era en el que nada más coger las riendas de la entidad debíamos afrontar un concurso de acreedores. Desde hace unas semanas este escenario ha pasado a ser el que contemplamos como más probable. El club está en la UCI », argumenta el precandidato.

«Tusquets es doblemente culpable porque viene de ser el presidente de la Comisión Económica del mandato de Bartomeu y sabe si el Barça está o no en la situación económica que nosotros sospechamos que está. Hasta el 17 de noviembre él estaba obligado a tomar una decisión sobre el concurso de acreedores antes del 31 de diciembre. Desde entonces, en cambio, se ha quitado esta responsabilidad de encima y puede tirar hasta las elecciones previstas para el 24 de enero», explica.

Y de ahí que cuando la nueva junta directiva tome posesión pueda encontrarse con este problema añadido. «Por eso ahora mismo nuestro primer escenario de trabajo previsto es el de tener que afrontar un concurso. Si el embrollo es el que yo me imagino a Tusquets no le queda más remedio que hacer el concurso o intentar salvar la situación con la rebaja salarial de los jugadores». Y avisa a la actual junta: « Creemos que el Barça ya estaba en una situación concursal antes de la aparición del coronavirus . Y esto es importante porque si quedase acreditado esto, habrá un administrador que deberá responder por sus responsabilidades. Nos llega que hay clientes que no están cobrando puntualmente».

« De toda la situación económica actual del club hago responsables a Sandro Rosell y a Josep Maria Bartomeu , pero sobre todo a Bartomeu. Tusquets como mucho será responsable de las decisiones que ha tomado en este periodo de la Gestora o de las que ha impedido tomar a una nueva junta por el hecho de postergar la convocatoria de elecciones. Si él hubiese querido el 8 de diciembre podríamos tener nuevo presidente del Barça. Por otro lado, gracias al voto de censura Bartomeu se ha ido del club sin que una Asamblea de Compromisarios haya podido votar una Acción de Responsabilidad y sin que este ejercicio, el 2020-2021, el del concurso de acreedores, sea de su completa responsabilidad», añade.

Pesimista con Messi

Benedito, que confirmó que no se presentará una cuarta vez si no gana y rechazó plantearse la unión con Joan Laporta porque cree que su proyecto y su equipo «es mejor para la situación que vive el Barça que el que plantea actualmente él», reconoce tener la sensación de que «será difícil» convencer a Messi para que siga . «Él tiene decidido abandonar el club y lo ha manifestado públicamente. Por cómo sucedió todo me pareció que fue una decisión muy reflexionada, de mucho calado y estratégica. Así que soy pesimista».

Finalmente, acerca de la posibilidad de mantener a Ronald Koeman en el banquillo azulgrana, explicó que «cuando en 2015 parecía que Luis Enrique no iba a renovar, pensamos que Koeman era el hombre que tenía que venir ». «Es una persona que conoce perfectamente la institución, algo muy difícil cuando sales a buscar candidatos para el banquillo del Barça, es un mito y se está viendo que tiene las cosas muy claras. Nos dará resultado y apostará por La Masia. Y le agradezco que haya decidido venir en estas condiciones».