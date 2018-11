Fútbol El Barça confirma la reunión con el agente de Dembélé «Es muy joven y reconocemos que le está costando adaptarse, él también lo reconoce» desvela Pep Segura, manager del club

Sergi Font

El Barcelona ha reconocido la reunión que ha mantenido a principios de esta semana con el agente de Ousmane Dembélé para tratar de reconducir la situación que vive el delantero francés, salpicado por algunas acciones de indisciplina y que acabaron desembocando en su descarte para el partido ante el Betis. Ha sido Pep Segura el que ha querido calmar las aguas en los micrófonos del programa «Qué t'hi jugues», de Radio Barcelona. Tras asegurar que «no hay ningún problema con Dembélé», el manager general deportivo del club catalán admitió que hay un problema de adaptación que tienen que tratar de solventar. «Es muy joven, nunca ha tenido que hacer un esfuerzo como el que está haciendo ahora para adaptarse al juego del Barça y reconocemos que le está costando, él también lo reconoce, pero trabajamos para cambiar la situación lo más rápido posible», apuntó Segura, que también quiso dejar claro que no están valorando la posibilidad de que el galo sea traspasado en estos momentos.

Segura también reconoció que se había reunido con Sissoko, agente de Dembélé para tratar de enderezar el rumbo del futbolista y evitar que llegue tarde a los entrenamientos, al igual que trataron cuestiones relacionadas con un deportista profesional como los hábitos de descanso y de alimentación. No obstante, el ejecutivo azulgrana quiso restar trascendencia al encuentro. «Sí, tuvimos una reunión. Igual que ayer me reuní con otros tres representantes. Pero es algo normal, forma parte de mi trabajo, son cosas naturales», explicó Segura, que quiso poner a Arturo Vidal como ejemplo de cómo reconducir una situación que puede enquistarse. Se refirió a la reacción posterior del chileno tras sus quejas en las redes sociales por sus suplencias en Wembley y Mestalla. «Es normal que yo hablara con él, hablo con muchos jugadores. Y aunque se pueda equivocar en un momento determinado, su reacción posterior ha sido ejemplar, aportando al equipo todo su conocimiento futbolístico y su pasión, es el resultado que buscas cuando hablas con alguien, aceptando como club que hay cosas que no pueden ser».

Denunciado por su excasero

Por otro lado, hay que hacerse eco de una información publicada por el diario alemán Bild que hace referencia a una demanda que ha sido interpuesta contra Dembélé por el excasero del futbolista cuando este militaba en el Dortmund. Al galo le exigen 20.725,76 euros más intereses por el supuesto mal estado en que el futbolista dejó la vivienda que tenía alquilada en Alemania. En el escrito de denuncia presentado ante el Tribunal de Primera Instancia de Dortmund afirma que el jugador causó «considerables desperfectos» en la vivienda unifamiliar y se refiere a «condiciones lamentables en la propiedad arrendada». «Por todas partes había basura y desperdicios y en la nevera había alimentos podridos, entre los armarios, numerosas bolsas de plástico viejas, en el suelo, manchas resecas. Detrás de la puerta de entrada había una pila de facturas sin pagar. Al parecer no soy el único engañado», declaró a Bild el propietario, Gerd Weissenberg, de 71 años.