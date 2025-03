Carlos Sainz logra el sexto puesto en el Mundial

Carrera sin sorpresas en Yas Marina que confirmó el idilio que mantiene Lewis Hamilton en esta pista, donde cuenta sus participaciones por triunfos desde el inicio de la era de los motores híbridos. El británico confirmó la superioridad lograda en la clasificación y liderando la carrera con contundencia, aumentando tiempos y distancias y evidenciando las diferencias existentes con Ferrari, que en Abu Dabi tuvo un domingo tranquilo tras la polémica Q3 del sábado, donde volvieron a saltar chispas entre Vettel y Leclerc. De todas formas, el último gran premio de la temporada dejó claro la necesidad de mejora que tienen los de Maranello, que colocaron al monegasco en el pódium in extremis, soportando las acometidas de un espectacular Bottas . Todo ello se ejemplarizó en el adelantamiento que Max Verstappen le hizo a Leclerc en la vuelta 32, arrebatándole el momentáneo segundo puesto. Pero ambos lejísimos de Hamilton. Un mundo entre Mercedes y el resto ,como se comprobó también en la gran remontada de Bottas, que empezó último, a mitad de carrera ya estaba sexto y le faltó un giro para meterse entre los tres primeros tras su acoso a Leclerc.

No obstante, buena parte de la atención estaba centrada en Carlos Sainz , que tras su excelente carrera en Brasil, donde logró acabar en el pódium por vez primera en la Fórmula 1. Estaba dispuesto Sainz a acabar el Mundial en sexta posición y su concentración fue máxima en toda la carrera, a pesar de algunas decisiones de McLaren que le perjudicaron claramente, como al hacerle entrar en la vuelta 13 para cambiar sus gomas. Salió en el puesto 15 en un momento en el que Ricciardo estaba en tráfico, regalándole la posición. No obstante, todo se había puesto de cara desde el principio para el piloto español. Sainz realizó una excelente salida superando a Ricciardo y colocándose séptimo, por detrás de su compañero de equipo, Lando Norris, que iba rueda de un Albon que esperaba poder darle un zarpazo al piloto de MacLaren. La pericia del español se sumó a la desgracia de Gasly, el piloto que amenazaba a Sainz en la general. El francés de Toro Rosso, que partía empatado a puntos con el madrileño, se tocó en la primera curva con Stroll y dañó seriamente su morro delantero, lo que le obligó a pasar inmediatamente por boxes. Los problemas de los mecánicos para cambiar la pieza alargó su tiempo parado y dinamitó cualquier opción de luchar por los puntos. Un enemigo menos a las primeras de cambio. Quedaba solo Albon como única amenaza para arrebatarle ese sexto puesto pero para ello necesitaba once puntos más que Sainz, algo muy complicado pero no imposible, como se comprobó inmediatamente.

Y se puso emocionante la carrera a falta de veinte giros, cuando Albon se colocó quinto , lo que obligaba a Sainz, que marchaba undécimo a ganar un puesto para puntuar y evitarse problemas, ya que Leclerc, que marchaba tercero, estaba pendiente de investigación. En caso de que el monegasco fuera sancionado, Albon podría subir al cuarto puesto y adelantar a Sainz en la tabla si este no puntuaba. En el box de McLaren se planteaban la posibilidad de que Norris le permitiera pasar pero para ello el piloto británico, que marchaba por delante de Hulkenberg , debía perder dos posiciones. Y quedaba mucha carrera.

Le echó una mano Bottas, adelantando a Albon pero de nuevo una estrategia arriesgada de las flechas plateadas ponían contra las cuerdas a su piloto. Le hicieron entrar a falta de doce vueltas cuando debía conservar esa décima posición. Tras la parada era 14. Pero enseguida se puso décimo segundo tras la entrada de Ricciardo a boxes y el adelantamiento a Magnussen. Se lanzó de forma frenética a por Hulkenberg , le iba recortando tiempo pero peligraba su sexto puesto. Le echó una mano Vettel adelantando a Albon a falta de dos giros y relegando al piloto de Rell Bull a la sexta plaza. El trabajo lo culminó Sainz adelantado en la última vuelta al piloto alemán de Renault para entrar en los puntos. Temporada excepcional para un Carlos Sainz que ha logrado acabar por delante de un Red Bull y solo superado por Mercedes, Ferrari y Verstappen.