Ciclismo Lance Armstrong, sobre su dopaje: «Lo volvería a hacer» El exciclista se sincera en una entrevista para 'NBCSN' y habla de las lecciones que aprendió de todo aquello

Lance Armstrong estaba llamado a ser uno de las figuras que ocuparía un trono en el olimpo del ciclismo. Era el año 2005, tenía 34 años y acababa de conseguir su séptimo Tour de Francia consecutivo. Años antes había superado un cáncer de testículo, del cual se recuperó dos años después. El mundo del ciclismo y del deporte en general se rendía al estadounidense.

Sin embargo, el 13 de junio de 2012 su vida dio un vuelvo: fue acusado de dopaje sistemático por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, retirándosele dos meses después sus siste Tours. El 17 de enero de 2013, en una entrevista con Oprah Winfrey, Armstrong admitió públicamente haberse dopado. Su confesión fue un terremoto en el mundo del deporte, y ahora, seis años después, ha insinuado que volvería a llevar a cabo aquellas prácticas ilícitas.

En una entrevista a la cadena 'NBCSN', que verá la luz el próximo 29 de mayo, Armstrong ha asegurado que «no era legal, pero no cambiaría nada». «Hicimos lo que teníamos que hacer para ganar. No era legal, pero no cambiaría nada, aunque estés perdiendo un montón de dinero o pases de héroe a villano. No cambiaría la forma en que actué. Quiero decir que lo haría otra vez. Principalmente, no cambiaría las lecciones que aprendí. No aprendo todas esas lecciones si no actúo de esa manera. No me hubieran investigado ni me hubieran sancionado si no hubiera actuado de la forma en que lo hice», confiesa. «Si yo simplemente me dopara y no dijera nada, nada de eso habría sucedido. Nada de eso. Me persiguieron. Era un blanco fácil», añade.