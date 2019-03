Zion Williamson, el talento que todos desean

La contundente figura de Zion Williamson (Carolina del Norte, 2000) lleva años quemando etapas de manera precoz rumbo a la NBA. Desde que se centró en el deporte de la canasta siempre ha sido el más deseado. Tanto en el instituto como en su paso a la Universidad, donde todos los grandes equipos le cortejaron antes de que se decantara por los «Blue Devils» de Duke. Allí apura estos días sus últimos partidos como jugador amateur antes de dar el salto a la NBA en el próximo draft, en el que todos sueñan con incorporar a su vestuario al gran talento de las últimas décadas en el baloncesto mundial.

Antes incluso de nacer, su abuela materna ya tenía claro que Zion no iba a ser uno más. «Debes buscar un nombre súper especial para él», le dijo a la madre, convencida de que su nieto iba a ser alguien fuera de lo normal. Buscando opciones mientras ojeaba la Biblia se topó con el Monte Sion, una de las colinas cercanas a Jerusalén, y no lo dudó. Como si fuera una profecía, Zion –adaptación inglesa– fue creciendo hasta hacerse fuerte y grande como esa montaña que aparecía en el Libro de Samuel. Un jugador veloz y versátil a pesar de sus 129 kilos de peso y sus más de dos metros de altura. Un clon de LeBron James. El proyecto más esperado por la NBAdesde la llegada del «Elegido»en 2003.

«Anoche vi a un chico en Duke que era bastante impresionante. Probablemente no puedo decir nada más al mencionar su nombre. El que pesa 130 kilos. Pensé que LeBron iba a haber uno solo, pero al parecer, el próximo LeBron está llegando. Y antes de que me multen, voy a cambiar el tema», bromeaba Steve Kerr –técnico de los Warriors– sobre Zion y la prohibición de la NBA de hablar sobre los jóvenes talentos.

Today’s complex assessment results at K Lab: @ZionW32 is a walking brick wall who can jump as high as anyone in the recent NBA Draft combine, basically. 🔬🧐🔵😈 pic.twitter.com/GMNhUwRUmU