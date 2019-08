Mundial Baloncesto 2019 Scariolo: «No llegamos perfectos al inicio del Mundial» El seleccionador reconoce que aún hay margen de mejora y que utilizará la primera fase, ante rivales débiles, para seguir mejorando

Sergio Scariolo está tranquilo. No le preocupa la derrota ante Rusia y tampoco los problemas físicos que arrastran algunos jugadores a pocas horas del estreno en el Mundial mañana ante Túnez (14.30 horas, Cuatro y ABC.es). "No llegamos perfectos, pero tampoco queremos estar al cien por cien mañana. Sí queremos estar bien, sobre todo al inicio del partido, e ir recuperando las muy buenas sensaciones que hemos tenido durante alguna parte de la preparación. Eso sí, no vamos a echar toda la leña en el fuego, vamos a repartir los minutos y tampoco vamos a enseñar situaciones tácticas. Eso sí. el nivel de compromiso y deseo de ganar, vamos a mostrarlo desde el primer partido", reconocía el técnico.

Como en otros campeonatos, Scariolo tratará de utilizar esta primera fase como un rodaje para la parte decisiva del torneo. "No es ahora cuando hay que estar bien", apuntó.

Como él, Rudy Fernández también se mostró cauto con el inicio. "Tenemos mucho respeto por todos los equipos y por eso no queremos mirar más allá del primer encuentro ante Túnez", dijo el balear, que por primera vez será el capitán de la selección.

"Es un orgullo, porque significa que llevo aquí muchos años. Hay algunos jugadores que ya no están, pero los veteranos que quedamos esperamos hacer un buen papel", señaló. Rudy también opinó sobre la ausencia de Pau. "Se está haciendo mayor, pero aún sigue jugando", bromeó, mientras reconocía que le echaban de menos.