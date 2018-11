La patada en la cara a Ricky Rubio

Jimmy Butler logró 28 puntos y lideró el ataque de los Sixers de Filadelfia, que derrotaron 113-107 a los Jazz de Utah. Los Sixers (10-7), sublíderes en la División Atlántico, detrás sólo de los Raptors de Toronto, contaron con cinco jugadores con anotación de doble dígito, cuatro de ellos titulares. Joel Embiid consiguió 23 tantos y J.J. Redick encestó 16 puntos para el equipo de Filadelfia, ganador de seis de sus últimos 10 partidos.

Los Jazz (7-8), penúltimos en la División Noroeste, tuvieron como su líder encestador a Donovan Mitchell, con 31 puntos, Joe Ingles logró 14 tantos y el base español Ricky Rubio aportó 13. Rubio jugó 31 minutos, encestó 4 de 8 tiros de campo, incluido 1 de 2 triples, 4 de 9 desde la línea de personal, logró tres rebotes y entregó cuatro asistencias, pero su momento más sonoro de la noche fue una patada en la cara que le costó una falta flagrante a J.J. Redick

J.J. Redick got called for a Flagrant 1 with this kick on Ricky Rubio. pic.twitter.com/wEKBIsWbEV