La Fiscalía de Estambul habría solicitado a los Estados Unidos la extradición del jugador de baloncesto turco Enes Kanter, que milita en Nueva York Knicks y que se ha mostrado muy crítico al presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, según informó este martes el periódico 'Sabah'.

Kanter, de 26 años y que ha calificado a Erdogan de «dictador», «lunático» y «maniaco», vio como su pasaporte turco le fue revocado en mayo de 2017 mientras estaba en Europa y en la actualidad no goza de ninguna nacionalidad, motivo por el que no pudo viajar con su equipo Londres para jugar este jueves un partido de la NBA contra Washington Wizards.

«El gobierno turco es muy famoso por cazar a aquellos que se oponen a Erdogan... Realmente no quería arriesgar mi vida yendo a Europa donde los largos brazos de Erdogan están en todas partes», señaló el jugador el pasado fin de semana en una entrevista con la Radio Pública Nacional.

Según el diario, que se encontraría entres los favorables al presidente turco, el fiscal habría presentado una petición para que Kanter fuese puesto en la lista de notificaciones rojas de la Interpol. «No te tengo miedo», escribió Kanter en 'Twitter' este martes tras retuitear una noticia de un medio turco sobre este movimiento de la Fiscalía.

Turkish Government can NOT present any single piece of evidence of my wrongdoing. 🤷‍♂️



I don’t even have a parking ticket in the US 😂 (True)



I have always been a law-abiding resident. 😇 https://t.co/DxLgvFcTST