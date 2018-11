NBA Luka Doncic ya asombra en la NBA El exmadridista, que apunta a novato del año, se codea también con las estrellas de la liga

La adaptación de Luka Doncic a la NBAha sido igual de rápida que lo fue su llegada a la ACBcon solo 16 años. Si entonces tardó apenas unos segundos en anotar su primer triple como jugador del Real Madrid, ahora está volviendo a exhibir su precocidad bajo los focos del mejor baloncesto del mundo. El esloveno ha irrumpido en la liga estadounidense a lo grande, asumiendo con naturalidad el liderazgo de los Mavericks y acumulando números que recuerdan a alguna de las grandes estrellas del campeonato americano. Figuras como LeBron James, que en su primera temporada en la NBA tenía estadísticas similares a las que está protagonizando el esloveno. Palabras mayores, aunque nada parece lejos del alcance del «Niño Maravilla».

Pocos en la NBA esperaban que el rendimiento de Doncic fuera a ser tan bueno. Al menos, no tan rápido. De hecho, tanto los Phoenix Suns como los Atlanta Hawks dejaron pasar su nombre en el draft. Una decisión de la que ya se han arrepentido tras solo un mes y medio de competición. En este tiempo, Doncic ha demostrado que le sobra calidad para jugar con los mejores y que tiene cualidades para brillar en todas las facetas del juego. Promedia 20,3 puntos, algo más de seis rebotes y casi cinco asistencias por partido. Una polivalencia que le ha valido los elogios de su entrenador, Rick Carlisle. «Juega como si tuviera más edad a la hora de leer las situaciones y alternar agresividad con generosidad en pista. Está jugando muy bien. No parece un novato», reconoce el entrenador de los Mavericks, feliz por poder contar con él.

Doncic aterrizó en Dallas con cierta timidez, pero aprovechó los primeros entrenamientos para demostrar a sus compañeros que no era uno más. Veteranos como Barea o Dirk Nowitzki no tardaron en reconocer en público la calidad del esloveno. Un jugador con estrella, como dice Pablo Laso, que se ha ganado al vestuario en apenas unos meses. Doncic es ya el líder de un equipo que comenzó muy mal la liga, pero que poco a poco va encontrando mejores sensaciones.

Susto ante Oklahoma City

Ante los Thunder, Dallas logró su cuarta victoria –la segunda en los últimos tres partidos– y lo hizo con un Luka espectacular autor de 22 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. Cerca de un triple doble que se le resiste, pero que seguramente llegue a lo largo de la temporada. En ese partido, el esloveno activó las alarmas del equipo al llevarse la mano a la rodilla tras un encontronazo. Golpe que no fue a más y que no debería impedirle seguir exhibiendo su talento.

Por ahora, Doncic vive por y para la canasta y apenas sale de casa cuando no está de viaje con el equipo. Alguna cena esporádica y mucha PlayStation para matar las horas muertas. «Dallas es mi casa. No sabía si estaba preparado para la NBA, pero quería venir y probar si podía jugar contra los mejores. El juego es más rápido y físico, pero ya me lo esperaba», reconoce el jugador, que aún sigue acordándose de su etapa en España.

De hecho, la comunicación con sus antiguos compañeros del Real Madrid es fluida. Habla con muchos de ellos a diario, aunque tiene claro que su futuro no pasa más por Europa. Así se desprende de sus números, que le acercan al título de novato del año y que le sitúan en la carrera por ser «All Star» ya en su primera temporada. Un hito que solo leyendas como Tim Duncan, Yao Ming o Blake Griffin han logrado en las últimas 20 temporadas.