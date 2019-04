Actualizado: 24/04/2019 21:01h

Actualizar

16' 1ª falta personal de Johannes Voigtmann [Kirolbet Baskonia] sobre Kyle Hines cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. 16' 33 - 41 2º Cuarto Canasta de Kyle Hines [CSKA Moscú] con asistencia de Nando de Colo y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Johannes Voigtmann 16' Primera falta personal de Ilimane Diop [Kirolbet Baskonia] sobre Kyle Hines 16' Darrun Hilliard [Kirolbet Baskonia] falla el triple

16' Andrey Vorontsevich [CSKA Moscú] falla el triple. El rebote defensivo es para Patricio Garino. 15' 33 - 39 2º Cuarto Triple de Darrun Hilliard [Kirolbet Baskonia] 15' 30 - 39 2º Cuarto Triple de Daniel Hackett [CSKA Moscú] con asistencia de Nando de Colo 15' 30 - 36 2º Cuarto Canasta de Darrun Hilliard [Kirolbet Baskonia] tras un contraataque, con asistencia de Luca Vildoza 15' Vincent Poirier [Kirolbet Baskonia] roba el balón a Kyle Hines

15' Primera falta personal de Shavon Shields [Kirolbet Baskonia] sobre Kyle Hines 14' 28 - 36 2º Cuarto Mate de Vincent Poirier [Kirolbet Baskonia] con asistencia de Shavon Shields 14' Cory Higgins [CSKA Moscú] comete su segunda falta personal sobre Luca Vildoza 14' 26 - 36 2º Cuarto Triple de Nando de Colo [CSKA Moscú] con asistencia de Cory Higgins 14' 26 - 33 2º Cuarto Canasta de Shavon Shields [Kirolbet Baskonia]

14' Cory Higgins [CSKA Moscú] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Shavon Shields. 13' Shavon Shields [Kirolbet Baskonia] falla el triple. El balón se va fuera. 13' 24 - 33 2º Cuarto Canasta de Will Clyburn [CSKA Moscú] con asistencia de Othello Hunter 13' 24 - 31 2º Cuarto Vincent Poirier [Kirolbet Baskonia] encesta el segundo tiro libre 13' 23 - 31 2º Cuarto Vincent Poirier [Kirolbet Baskonia] encesta el primer tiro libre

13' Daniel Hackett [CSKA Moscú] comete su segunda falta personal sobre Vincent Poirier 13' Marcelinho Huertas [Kirolbet Baskonia] falla la bomba. El rebote ofensivo es para Vincent Poirier 12' Othello Hunter [CSKA Moscú] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote 12' Johannes Voigtmann [Kirolbet Baskonia] falla el gancho 12' Will Clyburn [CSKA Moscú] falla el triple. El rebote defensivo es para Vincent Poirier.

12' Johannes Voigtmann [Kirolbet Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Cory Higgins. 12' El árbitro pita pasos de Sergio Rodríguez [CSKA Moscú] 12' Sergio Rodríguez [CSKA Moscú] roba el balón a Darrun Hilliard 12' 22 - 31 2º Cuarto Darrun Hilliard [Kirolbet Baskonia] encesta el segundo tiro libre 12' 21 - 31 2º Cuarto Darrun Hilliard [Kirolbet Baskonia] encesta el primer tiro libre

12' Tiempo muerto 12' 1ª Falta personal intencionada de Sergio Rodríguez [CSKA Moscú] sobre Darrun Hilliard 12' Will Clyburn [CSKA Moscú] falla la canasta por un tapón de Johannes Voigtmann 11' 20 - 31 2º Cuarto Alley-Hoop de Vincent Poirier [Kirolbet Baskonia] con asistencia de Marcelinho Huertas 11' Alec Peters [CSKA Moscú] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Janning.

11' Othello Hunter [CSKA Moscú] roba el balón a Matt Janning 11' Primera falta personal de Alec Peters [CSKA Moscú] sobre Jalen Jones 10' 18 - 31 2º Cuarto Triple de Cory Higgins [CSKA Moscú] 10' Primera falta personal de Matt Janning [Kirolbet Baskonia] sobre Cory Higgins 10' Jalen Jones [Kirolbet Baskonia] falla la canasta por un tapón de Othello Hunter

10' Inicio del segundo cuarto 10' Fin del primer cuarto 9' Marcelinho Huertas [Kirolbet Baskonia] falla la bandeja 9' 18 - 28 1º Cuarto Mate de Othello Hunter [CSKA Moscú] 9' Will Clyburn [CSKA Moscú] falla el gancho. El rebote ofensivo es para Othello Hunter

9' 18 - 26 1º Cuarto Matt Janning [Kirolbet Baskonia] encesta el segundo tiro libre 9' Matt Janning [Kirolbet Baskonia] falla el 1º tiro libre 9' Primera falta personal de Cory Higgins [CSKA Moscú] sobre Matt Janning 9' 17 - 26 1º Cuarto Othello Hunter [CSKA Moscú] encesta el segundo tiro libre 9' 17 - 25 1º Cuarto Othello Hunter [CSKA Moscú] encesta el primer tiro libre

9' 1ª Falta personal de Vincent Poirier [Kirolbet Baskonia] sobre Othello Hunter en la lucha por un rebote ofensivo. 9' Darrun Hilliard [Kirolbet Baskonia] falla el triple 9' El balón sale fuera tras un mal pase de Will Clyburn [CSKA Moscú] 9' 17 - 24 1º Cuarto Triple de Darrun Hilliard [Kirolbet Baskonia] con asistencia de Matt Janning 8' 14 - 24 1º Cuarto Will Clyburn [CSKA Moscú] encesta el segundo tiro libre

8' 14 - 23 1º Cuarto Will Clyburn [CSKA Moscú] encesta el primer tiro libre 8' Primera falta personal de Tornike Shengelia [Kirolbet Baskonia] sobre Will Clyburn 8' 14 - 22 1º Cuarto Bandeja de Tornike Shengelia [Kirolbet Baskonia] 8' 12 - 22 1º Cuarto Alley-Hoop de Will Clyburn [CSKA Moscú] con asistencia de Sergio Rodríguez 8' Marcelinho Huertas [Kirolbet Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.

8' Rebote en ataque de Vincent Poirier [Kirolbet Baskonia] tras el fallo de Matt Janning en su segundo tiro libre 8' Matt Janning [Kirolbet Baskonia] falla el 1º tiro libre 8' 2ª Falta personal de Nando de Colo [CSKA Moscú] sobre Matt Janning cuando lanzaba de dos. 7' Nando de Colo [CSKA Moscú] falla la canasta. El rebote defensivo es para Vincent Poirier. 7' 12 - 20 1º Cuarto Triple de Darrun Hilliard [Kirolbet Baskonia]

7' 9 - 20 1º Cuarto Triple de Sergio Rodríguez [CSKA Moscú] con asistencia de Othello Hunter 6' 9 - 17 1º Cuarto Vincent Poirier [Kirolbet Baskonia] encesta el tiro libre adicional 6' 1ª falta personal de Kyle Hines [CSKA Moscú] sobre Vincent Poirier cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. 6' 8 - 17 1º Cuarto Alley-Hoop de Vincent Poirier [Kirolbet Baskonia] con asistencia de Marcelinho Huertas y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Kyle Hines 6' Sergio Rodríguez [CSKA Moscú] falla el triple. El rebote defensivo es para Vincent Poirier.

6' Johannes Voigtmann [Kirolbet Baskonia] falla la canasta por un tapón de Kyle Hines 5' 6 - 17 1º Cuarto Triple de Nando de Colo [CSKA Moscú] con asistencia de Kyle Hines 5' Marcelinho Huertas [Kirolbet Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergio Rodríguez. 5' Tiempo muerto 5' 6 - 14 1º Cuarto Canasta de Kyle Hines [CSKA Moscú] con asistencia de Sergio Rodríguez

5' Nando de Colo [CSKA Moscú] roba el balón a Luca Vildoza 5' 6 - 12 1º Cuarto Canasta de Nando de Colo [CSKA Moscú] 5' Primera falta personal de Darrun Hilliard [Kirolbet Baskonia] sobre Nando de Colo 4' 6 - 10 1º Cuarto Canasta de Johannes Voigtmann [Kirolbet Baskonia] con asistencia de Darrun Hilliard 4' 4 - 10 1º Cuarto Triple de Andrey Vorontsevich [CSKA Moscú] con asistencia de Nando de Colo

4' Patricio Garino [Kirolbet Baskonia] comete su segunda falta personal sobre Nando de Colo 4' Shavon Shields [Kirolbet Baskonia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Andrey Vorontsevich. 3' 4 - 7 1º Cuarto Canasta de Kyle Hines [CSKA Moscú] con asistencia de Nando de Colo 3' 4 - 5 1º Cuarto Canasta de Luca Vildoza [Kirolbet Baskonia] 3' Nando de Colo [CSKA Moscú] falla el triple. El rebote defensivo es para Luca Vildoza.

3' Primera falta personal de Patricio Garino [Kirolbet Baskonia] sobre Nando de Colo 3' Primera falta personal de Luca Vildoza [Kirolbet Baskonia] sobre Andrey Vorontsevich 2' Luca Vildoza [Kirolbet Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikita Kurbanov. 2' 2 - 5 1º Cuarto Triple de Andrey Vorontsevich [CSKA Moscú] con asistencia de Nando de Colo 2' 2 - 2 1º Cuarto Bandeja de Tornike Shengelia [Kirolbet Baskonia]

1' Primera falta personal de Nando de Colo [CSKA Moscú] sobre Patricio Garino 1' Patricio Garino [Kirolbet Baskonia] roba el balón a Daniel Hackett 1' Shavon Shields [Kirolbet Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Daniel Hackett. 1' 1ª Falta personal en ataque de Daniel Hackett [CSKA Moscú] sobre Luca Vildoza 1' Johannes Voigtmann [Kirolbet Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikita Kurbanov.

1' Andrey Vorontsevich [CSKA Moscú] falla la bomba. El rebote defensivo es para Johannes Voigtmann. 0' Tornike Shengelia [Kirolbet Baskonia] falla el gancho. El rebote defensivo es para Kyle Hines. 0' 0 - 2 1º Cuarto Bandeja de Nando de Colo [CSKA Moscú] 0' Inicio del partido