Atlético-Real Madrid El amargo lamento de Morata en la previa del derbi «No podré dejarme la vida sobre el césped como cada vez que me pongo esta camiseta, pero me dejaré la garganta desde la grada»

Álvaro Morata sufrirá hoy más que nunca durante el derbi madrileño del Wanda Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El delantero no podrá estar sobre el terreno de juego tras haber sido sancionado por su expulsión en el partido ante el Real Mallorca.

Morata, que ingresó en el minuto 68 del partido ante los baleares, se encaró ocho minutos después con el defensor del Mallorca Xisco Campos después de un acción en la que el capitán mallorquinista se lanzó al suelo para interceptar un pase al delantero, y ambos fueron amonestados. A continuación, discutió y se encaró también con el centrocampista bermellón Salva Sevilla, lo que conllevó la segunda tarjeta amarilla y la expulsión.

Hoy, contra sus vecinos -y excompañeros- del Real Madrid, no podrá defender los colores de su equipo, por una sanción que le ha dolido especialmente.

Así lo ha transmitido en un mensaje que ha colgado en las redes sociales un par de horas antes del inicio del choque en el estadio colchonero.

«Aunque crea que la decisión no es justa ya nada se puede hacer... Os pido perdón por perderme este partido. No podré dejarme la vida sobre el césped como cada vez que me pongo esta camiseta, pero me dejaré la garganta desde la grada. Seré uno más junto a vosotros», escribió el atacante rojiblanco.