Carreras de caballos Sigue en directo la jornada en el Hipódromo de La Zarzuela Sexta jornada de otoño, con la disputa de siete carreras y la prueba más destacada de la temporada, el memorial Duque de Toledo

Este domingo se disputa la sexta jornada de otoño en el Hipódromo de La Zarzuela con la disputa de siete emocionantes carreras, siendo el Memorial Duque de Toledo, el más destacado de la jornada y de la Temporada, con una bolsa para el ganador de 40.000 €. También hay que destacar los Premios Gran Criterium, con dotado con 24.000 € para el vencedor y el Premio Rubán con 18.000 € para el más rápido.

La primera carrera de la mañana corresponderá al Premio EBF – Mauricio Delcher Poulies (dentro del programa Made in Spain), para potros y potrancas de 2 años, que no hayan corrido. Trece participantes desde el poste de los 1.500 metros. Al ser todos debutantes, es complicado hacer un pronóstico, pero se habla muy bien de Sir Roque y Mainshaft, parece que son los más espabilados. También se habla de Bielba, Reine D’un Soir, y Mukaman. Carrera propicia a la sorpresa.

Le seguirá el Premio Gran Criterium (patrocinado por Mahou), para potros y potrancas de 2 años, sobre la distancia de 1.600 metros. Nueve ejemplares tomarán la salida. La carrera más importante para la generación precoz, que disputarán los mejores. Será una prueba preciosa porque los nueve tienen su probabilidad, aunque los favoritos son Gueraty, Vert Parsley, Osoondo y Cossio.

En tercer lugar, se disputará el Premio Ruban (dentro del programa Made in Spain), un sprint de 1.200 metros línea recta, para caballos y yeguas de 3 años en adelante. Once candidatos a la victoria. Lo lógico es que sea un mano a mano entre Abrantes y Presidency, pero la última actuación de ambos nos dejó bastante fríos. Hay que contar también con la ganadora de esa carrera Hacney Road que causó una gran sensación. Al posible fallo, estar atentos a Silvered Angel y Antonella.

La cuarta carrera será el Premio Vichisky, hándicap dividido primera parte, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, sobre la distancia de 2.200 metros. Doce participantes. Los favoritos son Hooponopono, Ivan el Terrible y Lee bay, pero no nos podemos olvidar de Sweet Sue y Filira en este tipo de carreras se manejan muy bien y han demostrado categoría para figurar.

En quinto lugar, se disputará el Memorial Duque de Toledo (dentro del programa Made in Spain), para caballos y yeguas de 3 años en adelante. Pesos 3 años 56 Kg.; 4 años a más 58,5 Kg. Antes de la carrera se procederá a desfile de los participantes. Once candidatos a la victoria y al premio de 40.000 €, tomarán la salida desde el poste de los 2.400 metros. Hipodamo de Mileto es el caballo batir, segundo del Gran Premio de Madrid y Copa de Oro de San Sebastián y sin la presencia de sus “verdugos” es el principal favorito, pero no lo tendrá fácil. Parsifal después de un año gris, despertó en la preparatoria y será un enemigo muy duro. Madrileño, que no pudo correr la Copa de Oro, ganó la carrera de consolación de paseo mostrándose como el que fue antes de su lesión. Aquí no ha dicho la última palabra. Tuvalu es Tuvalu y siempre hay que tenerle en cuenta. La sorpresa podría ser Tregua, se quedó sin “correr” en el Benítez de Lugo, y a pesar de ser uno de los dos 3 años que se han atrevido a enfrentarse a sus mayores, creemos que tiene valor para pelearla.

La sexta carrera será el Premio Noozoh Canarias, para potros y potrancas de 3 años nacidos y criados en España. Nueve aspirantes al triunfo tomarán la salida desde el poste de los 1.600 metros. Ategorrieta fue la campeona a 2 años, después de una temporada con luces y sombras, recuperó sensaciones y el gusto por el triunfo. Destaca como favorita. Sus máximos rivales podrían ser Chrystal Head y Cañedo. Sorpresa, Carolini

Cerrará la jornada el Premio Colindres, hándicap dividido segunda parte, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, sobre la distancia de 2.200 metros. Trece participantes. Los favoritos son Qafza, Belge Mencie, Anaburg y Orange Run.

ABC pronostica: 1ª CARRERA: (6) SIR ROQUE - (2) MAINSHAFT - (5) SANXENXO 2ª CARRERA: (7) VERT PARSLEY - (3) GUERARY - (5) OSOONDO 3ª CARRERA: (1) ABRANTES - (5) PRESIDENCY - (2) ANGEL DOWN 4ª CARRERA: (8) SWEET SUE - (6) FILIRA - (2) IVAN EL TERRIBLE 5ª CARRERA: (4) MADRILEÑO - (5) PARSIFAL - (3) HIPODAMO DE MILETO 6ª CARRERA: (1) ATEGORRIETA - (2) CHRYSTAL HEAD - (4) CAÑEDO 7ª CARRERA: (2) BELGE MENCI - (8) QAFZA - (5) ANABURG