Secretaria de Estado para el Deporte Rienda: «Hace tiempo que las mujeres lideran nuestro deporte» La nueva presidenta del Consejo Superior de Deportes jura su cargo con varios retos urgentes sobre la mesa

E. V. Escudero

Tanto José Guirao, ministro de Educación y Deporte, como María José Rienda se afanaron ayer, durante la toma de posesión de esta última como nueva presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), en hablar de continuidad. Aprovechar el trabajo adelantado por José Ramón Lete, su predecesor, para resolver los problemas más importantes que acechan al deporte español.

Visiblemente emocionada, la exesquiadora agradeció las muestras de cariño de los últimos días ante una sala llena de personalidades, presidentes de federaciones y algún que otro exdeportista. «No he podido responder todos los mensajes de apoyo, pero prometo hacerlo», explicaba con rubor la nueva Secretaria de Estado para el Deporte. Rienda heredará un panorama complicado a pesar de los buenos resultados deportivos del país. La esperada nueva Ley del Deporte, que debe sustituir a la actual de 1990, estaba ya encauzada por parte del anterior equipo de Gobierno, y será ese borrador el que se utilice para dar forma al proyecto definitivo que debería presentarse en el Congreso antes de que finalice el año. «Desde que era una niña, he dedicado mi vida al deporte. Al principio, como deportista, y más tarde desde la Junta de Andalucía. En esta nueva etapa me enfrento a nuevos retos como la nueva Ley del Deporte, el fomento de la actividad física, la promoción del deporte inclusivo y la búsqueda de la igualdad efectiva en el deporte», señaló la granadina.

Fue precisamente este último punto en el que Rienda puso más énfasis. Arropada por un buen número de deportistas, exdeportistas y dirigentes, la nueva mandamás del deporte español abogó por romper de una vez por todas esa barrera de género. «Soy una prueba efectiva de los pasos que se han dado para la igualdad entre hombres y mujeres y es algo de lo que me siento especialmente orgullosa. Antes que yo ha habido otras mujeres perfectamente capacitadas para ocupar este cargo, porque nuestras mujeres hace tiempo que están liderando nuestro deporte», afirmó entre aplausos.

Por último, Rienda quiso lanzar un guiño a los deportistas al asegurar que la renovación y modernización del Plan de Ayuda al Deportista Olímpico (ADO) es una de las tareas que tiene sobre la mesa. «Ahora tengo una visión sesgada de las cosas. Me hace falta sentarme con los responsables y ver hasta dónde podemos llegar. Lo que tengo claro es que daré el máximo para conseguir lo que quiero y que el deportista no se va a sentir defraudado», explicó sobre el último de sus desafíos en esta nueva etapa.