Los gritos de la española Sara García al intentar levantar su moto

Sara García, primera española en disputar la categoría más dura del Rally Dakar, tuvo que abandonar ayer la competición en la cuarta etapa después de un fallo eléctrico en su Yamaha. La zamorana, de 30 años, se despidió tras no poder completar el tramo entre Arequipa y Moquegua.

La categoría 'Originals', conocida antes como 'Malles Motos', deja a los pilotos a su suerte, corriendo solos y sin ningún tipo de ayuda. Son ellos mismos los que tienen que realizar las reparaciones en sus vehículos que puedan ser necesarias en algún momento del Rally Dakar.

Las cámaras oficiales de la competición captaron el momento en el que Sara García trataba de levantar su moto. Sus gritos, desgarradores, evidencian la dureza de la prueba. Desgraciadamente, la española no puedo solucionar el problema y las mismas dunas que la han visto hacer historia la despidieron en el día de ayer.

