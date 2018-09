Carreras de caballos Se abre el telón a la temporada de otoño en el Hipódromo de la Zarzuela Se abre el telón a la temporada de otoño en el Hipódromo de la Zarzuela

Este domingo arranca la Temporada de Otoño en el Hipódromo de La Zarzuela. Se trata de una reunión muy esperada, con el reencuentro con la pista de hierba y los grandes premios después de un exitoso verano de carreras nocturnas en la pista de fibra.

Tendremos carreras de caballos todos los domingos hasta el 2 de diciembre, a partir de las 11:30 de la mañana, más una jornada especial de Navidad el sábado 22.

Serán un total de 13 jornadas en las que se disputarán setenta y nueve carreras, nueve de ellas Grandes Premios y se repartirán 1.384.600 €. Destaca, como cada año, la jornada del domingo 21 de octubre, el Día de los Campeones, en la que se disputará el Gran Premio Memorial Duque de Toledo, carrera Listed dotada con un total de 68.000 €, 40.000 € al ganador, y el Gran Criterium, de Categoría A con 40.800 €. Además, el Gran Premio de La Hispanidad (14 de octubre); el Gran Premio 77 Aniversario de La Zarzuela (4 de noviembre); el Gran Premio Román Martín (11 de noviembre); el Gran Premio Antonio Blasco (25 de noviembre); y el Gran Premio Villamejor (2 de diciembre).

En esta jornada se disputarán dos carreras de primer nivel, por un lado, el Gran Premio Ricardo Ruiz Benítez de Lugo, y por otro el Gran Premio Subasta ACPSIE 2017. Dos carreras que van a generar una gran expectación y que estarán rodeadas de una prueba para dos años debutantes, otra para tres años y un hándicap dividido.

La primera carrera de la mañana corresponderá al Premio Zalduendo dentro del programa Made In Spain, con un recorrido de 1.400 metros y doce potros de dos años, todos debutantes en los cajones de salida. Los favoritos para alzarse con la victoria son Andia, La Chica Magica, Brigantium y Gandalf.

Le seguirá el Gran Premio Subasta ACPSIE, con una dotación de 27.000 € para el ganador y sobre la distancia de 1.400 metros. Se darán cita ocho potrillos de dos años que fueron ofrecidos en la subasta pública de yearlings organizada por la Asociación de Criadores de Pura Sangre Inglés en España (ACPSIE) en 2017. Los que más han sobresalido con sus actuaciones son Absolut, Furioso y Timple Canarias y Leytza, entre ellos debería estar la carrera.

La tercera carrera será el Premio Abraham García sobre 1.500 metros, con diez potros y potrancas de tres años como aspirantes a la victoria. Tredos mejoró muchísimo en sus dos últimas actuaciones, mostrando forma. Aquí recibe peso de sus principales rivales que puede ser determinante. Es el máximo favorito. Gurugu, Power And Peace y City Gent intentarán impedir su victoria.

La cuarta carrera, el Premio Familia Galdeano, es el hándicap dividido primera parte, con 2.100 metros a recorrer. Doce son los candidatos al triunfo, figurando Embat, Psimbala y Lee Bay como favoritos. Podría haber una bonita lucha entre los tres por el triunfo.

En quinto lugar, se correrá el Gran Premio Ricardo Ruiz Benitez de Lugo, para yeguas de 3 años en adelante, con una dotación de 24.000 € para la ganadora y sobre la distancia de 2.200 metros. Con quince candidatas al triunfo, se dará la salida. La emoción está garantizada por el gran valor de las participantes. Destacan Tregua, Magal, Nieves y Winfola, son las máximas favoritas para alzarse con la victoria y coronarse como la mejor yegua del Hipódromo.

Cerrará la jornada el Premio Who’s He, hándicap dividido segunda parte, también sobre la distancia de 2.200 metros. Trece participantes. Belge Menci es nuestro máximo favorito. En sus anteriores actuaciones siempre estuvo cerca, aunque sin definir del todo. Hace perfecta mente la distancia y muestra forma. Gran oportunidad. Sus máximo enemigos pudieran ser Nice to Meet You, Catskill Flyer y Tarte Flambee.

Ocio para toda la familia

Además de los alicientes deportivos, el ocio familiar contará en cada una de sus jornadas con diferentes actividades como el entretenido I Campeonato de Ponis, que celebrará su V carrera también mañana, a las 14:45 h., sobre 250 m. de distancia, y del que también disfrutaremos los días 7 y 28 de octubre, y 18 de noviembre. Un espectáculo divertido y emocionante con el que los niños se apasionan, y en el que veremos competir en la pista de hierba del hipódromo madrileño a doce ponis con sus respectivos jinetes (niños y niñas de entre 8 y 12 años), para luchar por el primer puesto.

Esta temporada también se contará con el mercadillo de La Huella Market los días 30 de septiembre, 4 de noviembre, y 2 de diciembre, y con el espacio de Firma de Jockeys, reservado para los días 23 de septiembre, 14 de octubre, 11 de noviembre y 22 de diciembre, donde los aficionados volverán a tener muy cerca a sus ídolos y podrán montar en los caballos mecánicos para vivir la experiencia de una carrera de caballos.

Todas las jornadas se verán acompañadas por música en directo, y a la ya habitual gastronomía de Food Trucks, barbacoas y ofertas de La Huella Restaurant Lounge, en esta temporada otoñal vuelve el apetitoso Brunch de Mallorca y se incorpora como novedad “La Placita” de tapas y arroces con maridaje de cerveza y catas de vino. De la misma manera se unirá la cocina de temporada en los meses de octubre y noviembre, así como la celebración de diferentes eventos como el “Oktoberfest” el domingo 14 de octubre, patrocinado por cervezas Mahou, y atractivas exposiciones de coches que siempre resultan muy interesantes para el público.

Por supuesto, los más pequeños de la casa seguirán disfrutando del Club Poni Turf, la zona infantil llena de actividades relacionadas con el mundo de las carreras que les resultan muy divertidas y entretenidas. Y el Museo Torroja vuelve a abrir sus puertas para que todo el público que lo desee pueda entrar a visitarlo durante la jornada de carreras.

Recordamos que, en la parte alta de la tribuna central, hay acondicionado un espacio preferente destinado al hospitality de empresas patrocinadoras como un punto de encuentro diferente que ofrece personalidad, espectáculo y calidad. Se denomina Palcos & Terraza Vip, y alberga 10 palcos y una terraza exclusiva para un máximo de 130 personas.

La entrada al recinto continuará a 7 € los adultos y gratuita a los menores de 18 años, excepto el 21 de octubre, Día de Los Campeones, que será a 12 €.

Los aficionados que no puedan acercarse al hipódromo, podrán disfrutar de la retransmisión en directo de las carreras, a través de la web de ABC.es en la modalidad de streaming.

ABC pronostica: 1ª CARRERA: (7) ANDIA - (11) LA CHICA MAGICA - (1) BRIGANTIUM 2ª CARRERA: (1) ABSOLUT - (3) FURIOSO - (8) LEITZA 3ª CARRERA: (4) TREDOS - (2) GURUGU - (3) POWER AND PEACE 4ª CARRERA: (1) LEE BAY - (3) EMBAT - (7) PSIMBALA 5ª CARRERA: (15) TREGUA - (12) MAGAL - (14) NIEVES 6ª CARRERA: (6) BELGE MENCI - (2) NICE TO MEET YOU - (4) CATSKILL FLYER