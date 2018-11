¿En qué fila del súper me coloco?

En el supermercado hay dos colas: una con muchos carritos medio vacíos y otra con pocos, pero a rebosar. ¿Cuál eliges? Las matemáticas tienen la solución.

Para contestar este dilema se puede utilizar la teoría de filas o colas que, como su propio nombre indica, predice el comportamiento de las mismas: su longitud y tiempo de espera. Su elemento principal son las Cadenas de Márkov, que explican toda variable que evoluciona a lo largo del tiempo de forma total o parcialmente aleatoria, como el clima o las colas de los supermercados. Además, tienen la siguiente característica: son procesos que no guardan memoria del pasado. «O sea, que la probabilidad de que algo ocurra depende del estado actual del sistema», afirma Sáenz de Cabezón. Por ejemplo, en la escena que nos ocupa, que tardemos más o menos tiempo en pagar en una tienda no depende de si los anteriores clientes han pasado haciendo cola o de si se trataba de hombres o mujeres o del tiempo que lleva la caja abierta.

Así, esta teoría afirma que la parte más «conflictiva» de hacer cola es el momento del pago, porque «se pueden caer las monedas, no tener cambio o que no funcione la tarjeta», explica el matemático. En cambio, hacer cola o poner los productos sobre la compra son procesos más o menos automáticos que presentan menos complejidad. Así que cada vez que te veas en esta diatriba, deberás elegir la cola que tiene menos carros, a pesar de que estén más llenos, porque el momento del pago se producirá menos veces. Y esto también se aplica a los atascos: en una fila de coches, ¿te cambias al carril contrario porque parece ir más deprisa? Pues el mismo Márkov afirma que da exactamente igual, porque ya que es un proceso que no guarda memoria, la probabilidad de que estés en la fila más rápida es exactamente la misma en las dos.

Este ejemplo tan cotidiano es la base que se aplica en otros problemas mucho más complejos que se presentan en informática, gestionando las carreteras o para que no colapsen los aeropuertos. ¿Quizá necesitamos un cambio de modelo en la enseñanza para que la asignatura «peñazo» se convierta en una de las preferidas? Sáenz de Cabezón propone su propia teoría: «Partiendo de la base de que la gran mayoría de profesores hacen muy buen trabajo que muchas veces no está valorado, creo que habría que acercar más las matemáticas a los problemas del mundo real, para que veamos sus aplicaciones. También relacionarlo con el resto de materias, no solo con las del ámbito científico, porque las matemáticas nos enseñan a interpretar la vida; y, finalmente, con su contexto, porque parece que los conceptos cayeron del cielo, pero detrás hay hombres y mujeres que tienen detrás grandes historias».