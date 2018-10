Seis cosas que ocurren a diario en tu casa y no sabes cómo

Sin embargo, no es lo mismo la energía que necesita una fábrica o un rascacielos que la que utiliza una casa de dos plantas . Aquí entran en juego esos dispositivos tan comunes que pueblan tu hogar: los enchufes . Que haya muchos tipos no atiende a un criterio de diseño, sino que son una especie de «vigilantes»: regulan la cantidad de electricidad que entra en tu casa gracias a los transformadores, que pueden aumentar o disminuir los voltajes. Así, son los encargados de regular que de los 123.000 a 755.000 voltios que suele llevar la red eléctrica del tendido, a tu hogar solo entren unos 240 , que son los necesarios para que funcionen correctamente todos tus aparatos (sin quemarse o explotar).

Manejar la electricidad -que no fue inventada por el hombre- es un hito que cambió la humanidad a la altura de lo que supuso controlar el fuego. «Fundamentalmente, todo es eléctrico , hasta los electrones que se encuentran en cada átomo del universo», explica Winkless. En el momento en que aprendimos a «canalizar» la energía de un lado a otro, empezamos a depender cada vez más y más de ella. Solo piensa en la primera hora desde que te levantas: «Después de apagar el despertador, te diriges dando tumbos hacia la liz brillante del baño y te metes en la ducha. Después vas a la cocina a por un café y una tostada requemada. programas el temporizador de la lavadora, coges el teléfono que está cargándose y sales corriendo para llegar al bus o al tren. (...) La mayoría de los urbanitas no podrían llevar a cabo sin usar mucha electricidad », continúa.

El calor artificial

No toda la energía de una ciudad proviene del suministro eléctrico. De hecho, la energía que utilizamos para calentar nuestras casas y el agua tiene su origen, en la mayoría de los casos, en los combustibles fósiles, que en gasto energético supone un peso mayor que la red eléctrica. «Los calentadores de nuestras casas y oficinas en casi todas las ciudades funcionan quemando gas natural para calentar el agua. Después, este agua se bombea por todo el edificio y se usa en los sistemas de calefacción», explica Winkless.

En 2011, según relata la científica, se estimó que el agua caliente y la climatización de los espacios representaban aproximadamente la mitad del consumo energético mundial en edificios. Y las cifras aumentan según crece la población del planeta.

Sin embargo, hay esperanza: en ciudades como Copenhague, Helsinki o Varsovia se utiliza un sistema de «calefacción urbana» que consigue bombear agua a través de una red de tuberías subterráneas recubiertas con un aislamiento grueso. Como en la red eléctrica, los edificios pueden conectarse al sistema y usar este agua para climatizar los espacios. Las ventajas: no se usa agua dulce, por lo que no depende del agua potable; y puede utilizarse la energía térmica sobrante de las centrales eléctricas o usar otros medios, como la incineración de residuos sólidos no biodegradables.