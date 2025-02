Tamara Beardo, de la comparsa 'La Chulita': «Si yo soy el jurado y una agrupación no da el nivel estoy a favor del telonazo»

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2025 llega a su recta finalísima y, por consiguiente, también lo hace 'El Telonazo de La Voz', un espacio patrocinado por Bodega Miguel Domecq Entrechuelos. En el último programa de este programa la protagonista fue Tamara Beardo, directora de la comparsa 'La chulita', que realizaron un gran pase en semifinales y, antes del fallo del jurado (momento en el que se realizó esta entrevista), contaban con la esperanza de estar el viernes en la gran final.

«Tengo los nervios acumulados de todos los pases. Es muy difícil, casi imposible. Las sensaciones son buenas porque la gente que te va arropando es una locura. Llevo muchos años, pero este año es masivo. Todos coinciden. Cuando el río suena… ojalá me moje. Hay que confiar siempre», expresaba Tamara Beardo en el micrófono de La Voz de Cádiz.

Y es que es el tercer año que alcanzaba esta fase del concurso tras 'La tía de la Tiza' y 'Las chirigoteras'. «Son tres años seguidos en semifinales. Y este año lo palpo más cerca que nunca, pero lo mismo me llevo un babuchazo. Esto es un concurso y hay que aceptarlo todo. Este año nos sentimos más arropadas».

Una comparsa que se ha mostrado muy reivindicativa y combativa durante el concurso, en el que le dedicaron uno de los pasodobles a la delicada situación de la sanidad andaluza. «Vi que realmente no se le ha cantado a la sanidad como se le tiene que cantar. Creía que había que decir más cosas y le dije a Éder que era el momento. Es un tema lo que estamos sufriendo demasiado y había que reivindicarlo».

Sobre la duración del concurso, Tamara Beardo explicaba que la fase de preliminares «es muy larga. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a cantar. No haría una criba o una preselección, la preselección son las preliminares. Si yo fuera jurado y veo que una agrupación no da el nivel estoy a favor del telonazo. Eso para mí es una falta de respeto. Todo el que se monta en estas tablas tiene que saber lo que trae, ser consciente. Aquí no se puede traer cualquier cosa y esto no es el carnaval de un colegio».

Por último, reivindicaba el papel de la mujer en el COAC y en el Carnaval en general. «Nuestros propios compañeros son los que no nos tienen como rivales. Fulanito, Menganito.. nunca Fulanita o Menganita. Tenemos que dar el golpe en la mesa para decir aquí estoy yo. Que sea de mujeres no significa que sea más mala, y a la vista está que este año más de uno se ha asustado».