El embrujo de Cádiz hechiza al Teatro

COAC 2023 El embrujo de Cádiz Autor: Antonio Jesús Pérez Fuentes y Sergio Guillén Bancalero

El embrujo de Cádiz es un conjuro en torno a la Tacita. Si ayer hubo una trilogía, hoy se cerraba otra no menos romántica. Del creador de la comparsa hasta los sones de este grupo. Antonio homenajeó a Paco en el 95 y hoy estos niños hacen lo propio con Antonio.

Hay mucho de magia en las coplas, pero sobre todo esta gente son magos en el arte de venderlas. No hay un grupo que te meta más en el escenario que ellos. Muestra de ello la dieron en un primer rebujo en el caldero. No sabemos que echaron a la hoguera, pero esta primera parte, su presentación, supo deliciosa.

Esto no se aprende en la escuela. El arte de amar no depende de la docencia. A los niños no hay que enseñarle Carnaval en la escuela, hay que mostrarles que «cuando el mundo les falle, en su garganta estalle la rabia por Carnaval». Eso no fue el remate, pero bien resume una letra maravillosa. Que sean gaditanos primero, remataban.

El segundo es un homenaje a un rival de la modalidad. Estos aprendices ya miran de frente a su referente. La comparsa es un guiño al genio de Santa María, Antonio Martínez Ares. Un homenaje en vida en un Concurso donde la gente se suele destripar. En humildad también es un ejemplo esta comparsa. He ahí uno de sus secretos. Ambos pasodobles engalanados por otra gran composición musical de Sergio Guillén 'El tomate'.

Después de Ares en el cuplé aparece Martín y sus cuadros a la Caleta. El segundo es una crítica a esos viajes con botellón y preservativos que se anuncian fuera de Cádiz para venir al Carnaval. Una tanda muy trabajada, añadiéndole ingredientes al caldero en lo que es un guiño a aquella comparsa del 95.

Pericón, el atardecer, Mágico, eso son los pequeños frascos que estos brujos guardan. Chano, Juan Villar, La Perla. Nuestro habla. Cádiz a borbotones en el popurrí. Las cosas de la Tacita hierven en la caldera. La comparsa se consolida entre las aspirantes a todo.