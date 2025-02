Estamos ya rondando el mes de concurso y cada día que pasa, dentro del templo de ladrillitos coloraos, recuerdo con más nostalgia aquellos carnavales de mi infancia, donde todo era más puro, más sencillo, donde no pesaban tanto los nombres, donde la gente iba a escuchar y donde las letras eran las verdaderas protagonistas del concurso, cada año.

En el carnaval de ahora, las agrupaciones se superan año tras año con tipos dignos de las mejores producciones de «Jolibu», con sus puestas en escena impactantes, efectos especiales, coreografías y sobre todo, asuntos externos al propio concurso que hacen que sienta que cada día pierde un poquito más su alma.

Hoy hablamos más de polémicas que rodean al concurso y de momentos que se hacen virales en redes sociales, que de los propios repertorios. Como ejemplo reciente, todo lo acontecido con la chirigota «Las precavidas», de Fermín y Antoñito de Puerto Real y toda la polémica suscitada con su vuelta de tuerca al reglamento oficial, habiéndose inscrito dos veces en el concurso, habiendo actuado con la misma agrupación dos veces y habiendo sido descalificados con una de ellas. Que sí, que esto no debería sorprendernos tanto, ya que ha sido su modus operandi habitual como grupo, intentando captar la atención del respetable a golpe de este tipo de actuaciones y sabiendo de buena tinta, además, del amor que le tienen a nuestra fiesta, lo que trabajan para sacar, cada año, a su agrupación adelante y que estoy segura que no han actuado con maldad, más bien con inconsciencia pero esta vez no todo ha valido y la jugada maestra que creían los ha puesto en el disparadero.

Otro de los casos más reseñables de este COAC 2025, ha sido la polémica suscitada con la pseudo chirigota negacionista, que quedará en la historia como un punto negro para olvidar, pero que para su protagonista ha sido todo un éxito, ya que ha conseguido la notoriedad que buscaba, la repercusión más allá del concurso. Desde su patético paso por las tablas del teatro ha llenado minutos en la prensa nacional, dando visibilidad a un absurdo y dejando a Cádiz y a nuestro concurso en un lugar que no le corresponde, sobre todo para aquellos que no conozcan la idiosincrasia de nuestra fiesta.

Hay tantos temas que revisar en nuestro concurso que quizá este pase desapercibido, pero qué es realmente innovar o qué es realmente darle la vuelta a un concurso. Para mi forma de entender la fiesta, es traer dos pasodobles como los que trajo Bienvenido en su pase por Cuartos de Final. De los que te dejan sin respiración, de los que te recorren de arriba abajo, del que pasas a tu familia y amigos para que lo escuchen. Es que llegue el día después y que todo el mundo esté hablando de ello. Ni más ni menos.

Claro que queremos protagonistas en la fiesta, pero por sus letras. Cada vez hay más agrupaciones que llaman la atención convirtiendo su pase en teatrillos, en un circo sin contenido y que no se nos olvide que al carnaval de Cádiz se viene a decir cosas.