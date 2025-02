Desde que tengo memoria, el Carnaval de Cádiz ha sido sinónimo de noches interminables de coplas. En este COAC 2025, cuando tras cada actuación pillo reacciones de las agrupaciones, en la trasera del Falla y hablo, on y off the record con integrantes y autores suelo hacerles una misma pregunta final: «¿Qué te parece el concurso?». Pensando, siempre, que me van a hacer una valoración sobre calidad del mismo, sobre su visión de las diferentes modalidades, pero no, el 90% de las respuestas que obtengo son exactamente las mismas: «mu largo». Este año, para colmo, el concurso más extenso de la historia, en su modalidad de adultos, con 34 noches de disfrute. O no.

En el transcurso de este mes, es un hecho que este es un tema recurrente del que se habla en cualquier mentidero carnavalesco. Tanto entre aficionados, prensa, distintos colectivos y protagonistas. Y me pregunto: ¿Es hora de analizar si la longitud del certamen está afectando la calidad y el disfrute del Carnaval?. Esta cuestión, como muchas otras que afectan al concurso, se sacan de la caja de pandora durante estos días, pero una vez que haya amanecido el 1 de Marzo y se eché el telón por ultima vez en esta edición, todo volverá a guardarse en esa caja que huele a bolitas de alcanfor y no será hasta finales de año, con una nueva edición del falla casi inminente, que se vuelva a abrir y vuelta a empezar.

Nadie da el golpe en la mesa que todos esperamos o más bien que nuestro concurso necesita y pide a gritos. Los cambios son complicados, sobre todo su proceso, hasta que poco a poco los integramos, los normalizamos y se convierten en hechos, que nos darían consistencia y autonomía. Con la supresión del patronato del carnaval, el Ayuntamiento de Cádiz asumió la organización integra del mismo, pero me repito, con cambios muy poco significativos en estos años y no es solo culpa de ellos, ya que siempre han dado voz, en diferentes foros, a los numerosos colectivos que configuran el carnaval, cada uno con necesidades o intereses muy diferentes.

Pero esto es como cuando te nombran responsable de organizar la despedida de soltera de tu mejor amiga y con toda tu buena fe creas un grupo de Whatsapp para aportar ideas, proponer opciones, dar tu visión de la misma y planteas las actividades que has pensado para ese fin de semana de disfrute y desconexión. Siempre sale mal. Cada persona da su visión, a unas les encanta el plan, a otras les parece horrible, unas lo puede asumir económicamente y otras no. Entre medio hay enfados y malentendidos. Y se cambia el plan para contentar a una y en ese momento se cabrea otra. Y nadie se pone de acuerdo. Una se ha ofendido y se ha salido del grupo. Otra intenta aportar otro plan desde cero, a ver si ese sí encaja. El silencio. Y van pasando los días y nadie se pone de acuerdo. Y ya, como queda poquito tiempo para el día en cuestión, deciden hacer un plan básico, para al menos juntarse un rato. Y esto es lo que pasa en nuestro concurso. Volviendo al símil, la nombrada organizadora tiene que coger las riendas, crear el plan que crea, según su experiencia, va a ser mejor para el grupo, intentando rodearse de los mejores profesionales que la asesoren y la ayuden a ejecutarlo y cuando todo esté cerrado contarlo al grupo. La mayoría, aunque no cumpla el 100% de su gustos y/o expectativas se apuntará.

Quizá esto sea una quimera y en Cádiz sigamos abonados a repetir los mismos errores año tras año. Pero ¿y si no?.