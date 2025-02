(Previa) Sorprender para seguir creyendo

Decía Luis Aragonés que lo más importante de LaLiga eran las ocho últimas jornadas. Pues aquí están, con 24 puntos por delante y mucho por decidir tanto por arriba como por abajo.

El Cádiz CF recibe hoy a todo un Barcelona pero la dimensión del rival no puede amilanar a los de Mauricio Pellegrino, que empiezan la jornada a tres puntos de la permanencia y no pueden dar por perdido ninguno. Lo que hay en juego es no otra cosa que quedarse en Primera, con todo lo que ello implica.

Y para conseguir la salvación hay que apelar a la épica de antaño, la del Cádiz CF de las permanencias imposibles, esas en las que nadie confiaba pero que los de amarillo lograban para agrandar la leyenda del equipo que emergía al final. Hablamos de tiempos remotos pero es aplicable a lo que ha sucedido también en los últimos dos años. Y la receta debe ser la misma, que el feudo cadista sea inexpugnable para los rivales en el tramo final de liga. Algo parece estar cociéndose en ese sentido tras los triunfos cosechados frente al Atlético de Madrid, tras 20 partidos sin celebrar una victoria, y posteriormente ante el Granada.

Un adversario eufórico

El reto de hoy no es menor, un Barcelona que viene de ganar 2-3 en el Parque de los Príncipes a un París Saint Germain plagado de estrellas, entre ellas Mbappé, y que tiene ante sí una de las últimas oportunidades de aferrarse a LaLiga. Las cuentas de los culés están claras, vencer en Cádiz y hacerlo la próxima semana en el Santiago Bernabéu para acercarse a los de Ancelotti.

Pero es que la Champions es mucha Champions y más para un gigante dormido en Europa como el Barça, que acumula sonados batacazos en los últimos años y que no gana la máxima competición continental desde 2015. Así que, de una forma u otra, los de Xavi van a rotar y es probable que, por mucho que se empeñe el que fuera un excelso centrocampista, los suyos no tengan hoy la cabeza al cien por cien en LaLiga. Claro que a estos equipos con un porcentaje mucho menor les basta y les sobra para ganar en casi cualquier campo de España, con lo que bien haría el Cádiz CF en no contar con una excesiva relajación del rival.

Ferrán Torres podría tener minutos en Cádiz. EFE

El calendario también empieza a tener su importancia a estas alturas de temporada y no es una forma de hablar. Para el Cádiz CF, el partido empezó ayer a las 21.00 horas con la disputa del Betis - Celta en el Benito Villamarín y seguro que muy pendientes van a estar en el equipo catalán con lo que haga el Real Madrid a partir de las 18.30 en Palma ante el Real Mallorca. Una victoria del Madrid podría hacer pensar a los culés que LaLiga es imposible y que es mejor no correr riesgos ante la cercanía de la vuelta de Champions. Por contra, si pierde el Madrid, Xavi apretará a los suyos para que busquen la victoria con ahínco y así apurar las opciones ligueras.

Eso sí, esa circunstancia no condicionará el once que presente Xavi en el césped sobre el que miles de cadistas apretarán como en las grandes citas. Básicamente porque el partido de los merengues terminará media hora antes de que empiece a rodar la pelota en Cádiz, así que tendrá que arriesgarse.

Rotar, en cualquier caso, rotará. Está muy reciente el esfuerzo del miércoles en París y hay hombres como Gündoğan que lo han jugado prácticamente todo en esta Liga. Futbolistas como Christensen, Oriol Romeu, Fermín, Ferran Torres, João Félix o Vitor Roque tendrán la oportunidad de reivindincarse. Son baja Lewandowski, Cancelo e Íñigo Martínez por sanción y Balde y Gavi por lesión.

Con todo a por el Barça

Donde no habrá rotaciones, y menos aún tras una semana en la que no ha habido competición oficial, será en el Cádiz, que pondrá toda la carne en el asador con la intención de ofrecer su mejor cara y conseguir un resultado que con el paso de los días se considera posible dentro del cadismo. Se percibe cierto aire de grandes noches con un Cádiz acostumbrado a abonarse al más difícil todavía. Pellegrino, pese a todo, sabe que el rival tiene jugadores muy superiores y no quiere lanzar las campanas al vuelo. Su equipo necesita hacer un partido que roce la excelencia y además que el contrario no tenga su mejor día. Pero puede darse, por qué no.

El mejor ejemplo es lo sucedido frente al Atlético de Madrid, en un encuentro en el que el Cádiz CF fue ganando confianza con el paso de los minutos al tiempo que el contrario, que precisamente estaba pensando en la vuelta de los octavos de la Champions frente al Inter, hacía lo opuesto.

El Cádiz CF busca tres puntos de oro para seguir soñando con la permanencia en Primera. ANTONIO VÁZQUEZ

Para ello hay que ser muy sólidos en defensa, algo que en lo que el equipo ha mejorado de forma considerable en las últimas semanas desde la llegada del técnico argentino al banquillo cadista. Los números le avalan con nueve tantos encajados en nueve encuentros. Y tener tino de cara a gol, algo de lo que está adoleciendo el Cádiz CF y que está pagando muy caro. Pero vale con enchufar una y sufrir lo que haya que sufrir para no encajar.

Con la duda de quién acompañará a Rubén Alcaraz en la medular tras la grave lesión de Kouamé, la receta está clara, la que ha funcionado: orden atrás, mucho trabajo en el centro del campo, la clarividencia de Robert Navarro y que Juanmi pueda tener alguna ocasión.

Las posibles alineaciones del Cádiz - Barcelona 31ª Jornada de LaLiga EA Sports Cádiz CF: Conan Ledesma - Iza, Fali, Víctor Chust, Javi Hernández - Robert Navarro, Rubén Alcaraz, Álex, Sobrino - Juanmi y Chris Ramos.

Conan Ledesma - Iza, Fali, Víctor Chust, Javi Hernández - Robert Navarro, Rubén Alcaraz, Álex, Sobrino - Juanmi y Chris Ramos. FC Barcelona: Ter Stegen - Héctor Fort, Christensen, Oriol Romeu, Marcos Alonso - Sergi Roberto, Fermín - Joao Félix, Ferrán Torres, Marc Guiu y Vitor Roque.

LaLiga no acaba hoy, quedan siete jornadas más y habrá más de un traspiés. Pero el Cádiz CF no quiere mirar más allá y está mentalizado para empezar a acercarse a la salvación esta noche. ¿Y si sí?

