El posible once del Cádiz CF ante el Zaragoza en La Romareda

Sobrino se ha ganado con creces un puesto en el once titular del Cádiz CF.

El Cádiz CF tiene un encuentro muy importante este domingo a las 18.30 horas en La Romareda frente al Real Zaragoza, el que fuese su primer gran verdugo de la temporada al golear 0-4 al entonces equipo de Paco López en La Tacita de Plata.

Tan importante es para los cadistas que se olvidarán prácticamente del sufrimiento del descenso si ganan en territorio aragonés. Y es que la derrota del Eldense ante el Granada (0-3) da la posibilidad a los gaditanos de aumentar a nueve puntos su distancia sobre el pozo, siempre y cuando ganen. Con un empate sería el margen de siete puntos, manteniéndose en seis si cae derrotado.

Además una victoria le da mayor moral aún al Cádiz CF, que continuaría invicto con Gaizka Garitano, acumularía su tercera victoria consecutiva y miraría todavía más de reojo a la zona de 'play off' de ascenso a Primera. Todo ello sin olvidar que se vengaría de la cruel derrota en el estreno frente al Zaragoza.

De cara a este encuentro liguero, el entrenador del Cádiz CF cuenta con las bajas del lesionado Roger Martí y el no convocado Mwepu. Dos ausencias a las que se une la de Moussa Diakité, quien venía siendo titular con Gaizka Garitano en el centro del campo, y que no podrá jugar en Zaragoza al ser expulsado frente al Mirandés.

A todo ello hay que unir la baja definitiva de Glauder, defensa que llegó como fichaje el pasado verano y al que el Cádiz CF ha rescindido el contrato que les unía al no entrar en los planes del actual entrenador. De esta manera, el zaguero algecireño se suma a Iván Alejo (Apoel de Nicosia), Kouamé (Chicago Fire) y Tomás Alarcón (Colo - Colo) en el apartado de salidas en el mercado de invierno.

Más allá de la baja obligada del sancionado Moussa Diakité no se esperan grandes novedades en el once titular del Cádiz CF. Sería una auténtica sorpresa lo contrario.

La portería

David Gil es intocable en estos momentos. Titularísimo, el guardameta madrileño firmó una actuación inconmensurable ante el Mirandés, con enormes intervenciones, incluido un penalti atajado tras el lanzamiento de Panichelli. Por tanto, nadie duda de su presencia en el once titular bajo palos.

Caro, por tanto, no podrá resarcirse de su caótica actuación en el estreno ante el Zaragoza. Entonces partía como guardameta titular del Cádiz CF en la nueva temporada, pero ese partido lo llevó a la suplencia. Y hasta el día de hoy.

La defensa

Fali ya no está sancionado y vuelve a la convocatoria. Además Glauder es baja definitiva al quedar rescindido su contrato.

Quien ya está inscrito es Luis Hernández, aunque hoy estará en La Romareda. El experimentado defensa madrileño necesita continuar con su puesta a punto y empezar a tener minutos de rodaje. Queda saber cómo estará cuando regrese a los rectángulos de juego después de un largo periodo de ausencia.

Así pues, y visto el nivel demostrado ante el Mirandés, Gaizka Garitano no retocará la defensa en Zaragoza. De inicio saldrán, de derecha a izquierda: Iza, Víctor Chust, Kovacevic y Mario Climent. La duda está en alinear desde el principio a Fali o Kovacevic.

Este último le ha ganado el puesto a Matos a base de grandes actuaciones y golazos, pues lleva dos en sus dos primeros encuentros como titular.

Quien todavía no ha debutado es Iker Recio, el otro fichaje de invierno hasta la fecha. Le tocará aguardar su momento desde el banquillo.

El centro del campo

La principal sustitución llegará aquí. Moussa Diakité se había asentado en el once gaditano, pero su absurda expulsión ante el Mirandés le impedirá estar en La Romareda. Su sustituto, teóricamente, será Fede San Emeterio. Al menos así fue durante la segunda parte frente a los rojillos. De no ser el centrocampista cántabro el recambio, Álex o Gonzalo Escalante aparecerían en escena.

Lo que sí está claro es que Rubén Alcaraz continuará en la sala de máquinas. El barcelonés cuenta con la confianza de Gaizka Garitano.

Por las bandas está cuajando un notable papel Sobrino, recuperado para la causa desde la banda derecha. El futbolista manchego ha aprovechado la marcha de Iván Alejo para hacerse fuerte desde ahí, y además marcando goles, su talón de Aquiles. Es un jugador que encaja perfectamente en el esquema del técnico vasco del Cádiz CF por su estilo de juego.

Por la banda izquierda está jugando Brian Ocampo, mientras que Ontiveros, fundamental en este Cádiz CF, se desenvuelve muy bien en la mediapunta. Ahí no hay dudas.

La delantera

No marca goles, no, pero Carlos Fernández aporta tanto al juego del equipo que es el delantero titular para Gaizka Garitano. La primera opción como reserva es Chris Ramos, ya que Roger Martí sigue lesionado y Mwepu apenas cuenta. De hecho no va ni convocado en esta ocasión.

La apuesta de LA VOZ y CANAL AMARILLO

David Gil - Iza, Víctor Chust, Kovacevic, Mario Climent - Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz - Sobrino, Ontiveros, Brian Ocampo - y Carlos Fernández.