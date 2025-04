La despedida de Iván Alejo: el guiño a Manuel Vizcaíno y Sergio González

El último día del año 2024 se hizo oficial la salida de Iván Alejo del Cádiz CF. El adiós, que era esperado en los últimos días, llegó después de cinco temporadas y media.

Ahora el futbolista pucelano jugará en Chipre. Lo hará como cedido en el Apoel de Nicosia, pero con una compra obligatoria por parte del club chipriota al final de la temporada. Allí tendrá como entrenador al sevillano Manolo Jiménez. Por tanto, su etapa en La Tacita de Plata acaba de manera definitiva.

Por eso Iván Alejo quiso despedirse antes de acabar el año 2024 y eligió las redes sociales para decir adiós. Lo hizo con un mensaje de agradecimiento en el que repasó su carrera en el Cádiz CF y también pidió «perdón» por muchos de sus comportamientos durante estos años. «Sé que muchas veces no he estado a la altura de mis comportamientos, así que por eso os pido PERDÓN», apuntó el pucelano.

Implicado en cada lance del juego, pero temperamental como pocos, la etapa de Iván Alejo en el Cádiz CF ha sido movida. En este tiempo ha vivido un ascenso a Primera en plena pandemia de Covid - 19 y tres permanencias en la máxima categoría del balompié nacional, pero también un descenso a Segunda y este curso, el más complicado de todos, con el fantasma de otro descenso, ahora a la Primera RFEF, al acecho. Y más de una polémica con las aficiones rivales y con su propia afición por su comportamiento, que tantas amonestaciones le ha costado.

Solo puedo decir…. GRACIAS 💛 He sido el más feliz del mundo. 🥹 pic.twitter.com/59il8xya5e — Ivan Alejo (@ivanalejo7) December 31, 2024

Mucho tiempo. Llegó «siendo un crío con 24 años, con la inmadurez por bandera y como seña de identidad». Ahora se va «con 29 años siendo un hombre, mucho más maduro, y siendo mucho mejor futbolista y persona».

Tres referentes

Una despedida en la que agradeció el trato de sus compañeros en este tiempo y de los trabajadores del club, pero en la que destacó por encima de todos al presidente Manuel Vizcaíno, a Sergio González y a Tata. Esta última su persona más cercana. Todo ello sin olvidarse de una «AFICIÓN» con mayúsculas.

Al primero le estará «agradecido toda la vida» por «levantarme de mis caídas y hacerme MEJOR PERSONA». Al segundo (y a su cuerpo técnico) lo destaca entre todos los técnicos «por vuestra confianza siempre, devolverme la ilusión por este deporte y sacar la mejor versión de mí».

Iván Alejo ya es nuevo jugador del Apoel de Nicosia. L. V.

Eso sí, no cierra la puerta al que ha sido su club durante más de un lustro. Por eso añade: «Estoy convencido de que esto no es un adiós y sí un hasta luego, porque uno siempre vuelve donde fue feliz... ¡y yo en Cádiz he sido la persona más afortunada y más feliz del mundo».

Y remata: «Suerte en el futuro. Nos vemos pronto. De un gaditano de adopción. Os quiero mucho».