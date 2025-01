David Gil: vuelve el 'parapenaltis' del Cádiz CF

David Gil lo ha vuelto a hacer. El guardameta madrileño ha sido una vez más clave desde los once metros, una distancia en la que ya ha demostrado en más de una ocasión que se desenvuelve bastante bien.

El arquero del Cádiz CF salvó el pasado lunes a su equipo ante el Mirandés. El encuentro lo estaba ganando el equipo amarillo con el tempranero gol de Mario Climent, pero Moussa Diakité cometió un penalti tan infantil como absurdo. Fue entonces, con 1-0 en el marcador, cuando el cancerbero del Cádiz CF adivinó la intención del argentino Panichelli y evitó la igualada momentánea. Además sin dar opción a una segunda jugada al blocar con firmeza el esférico.

Fue el inicio de una pletórica noche para un portero que completó una actuación sensacional. Él también fue determinante en la victoria del Cádiz CF frente al equipo rojillo (3-1). Únicamente lo pudo superar el propio Panichelli con un remate a bocajarro, pero esa acción no fue ni mucho menos decisiva.

Esa pena máxima detenida fue la primera en la que sale victorioso el guardameta del Cádiz CF esta temporada. Antes no pudo detener otra media docena en las que salieron victoriosos Suero (Castellón), Marc Mateu (Eldense), Óscar Sielva (Huesca), Campuzano (Sporting), Álex Sancris (Burgos) y Luis Suárez (Almería). El otro penalti se lo marcó el excadista Chapela a Caro durante la eliminatoria entre Cádiz CF y Eldense en la Copa del Rey. Entonces marcaron los azulgranas y pasaron de ronda.

Rey de Copas y Trofeos

Que no hubiese detenido ningún penalti esta temporada hasta el lunes, no quiere decir que David Gil no sea un buen portero en esta faceta del juego. Es más, es una especialidad para él. La mejor prueba de ello es que hasta cuatro penas máximas ha parado durante las temporadas anteriores en la Copa del Rey. En tres de ellas el madrileño fue decisivo para que el Cádiz CF siguiera vivo en la competición. Todo ello sin olvidar que así también ha sido protagonista para conseguir dos ediciones del Trofeo Carranza.

El primer penalti parado por David Gil con el Cádiz CF fue en la temporada 2019/2020. Era la segunda eliminatoria de la Copa del Rey y el rival era la UD Logroñés.El guardameta despejó el chut de Siddiki desde los once metros en el Nuevo Las Gaunas. Sin embargo, los riojanos pasaron a la siguiente eliminatoria porque fallaron Iza y Yann Bodiger.

Un curso después (2020/2021), David Gil detuvo el penalti decisivo a Víctor Vázquez y el Cádiz CF eliminó al Pontevedra en el Nuevo Pasarón. Era la segunda ronda de la Copa del Rey y la primera gran noche como protagonista del arquero en el Cádiz CF.

David Gil detiene un penalti al Pontevedra en la Copa del Rey. LOF

Al siguiente ejercicio (temporada 2021/2022), ya en los octavos de final de la Copa del Rey ante el Sporting, David Gil adivinó el primer lanzamiento, obra de Villalba. Después Pedro Díaz se topó con el travesaño y el equipo gaditano no falló. Otra noche gloriosa para el madrileño, entonces en El Molinón.

Ese mismo año, en el mes de agosto de 2021, David Gil fue determinante para dar el Trofeo Carranza al Cádiz CF ante el Atlético. Frente a uno de los equipos en los que se formó, David gil demostró su condición felina para salir indemne ante Saúl. Los gaditanos levantaron aquel 'Trofeo de los Trofeos'.

Su último gran acierto en la competición oficial llegó en la temporada 2023/2024. Fue durante la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Badalona Futur. Thior había enviado antes el penalti a las nubes y después apareció David Gil para evitar el desastre frente a un equipo de menor entidad. Él salió victorioso ante Xiker.

David Gil también fue clave ante el Badalona Futur en la Copa del Rey la pasada temporada. LOF

Por último llegaría su noche inolvidable en otro Trofeo Carranza. Fue en la edición de 2023. Sergio González dio entrada a David Gil por Conan Ledesma en el 80'. El rival era el Lecce, el encuentro llegó a la tanda de penaltis y ahí el portero madrileño detuvo tres penaltis a Strefezza, Joan González y Youssef Maleh. Otro 'Trofeo de los Trofeos' llevaba su nombre.

Acostumbrado a ser el guardameta suplente del Cádiz CF desde su llegada al primer equipo gaditano, siempre a la sombra de Alberto Cifuentes y Conan Ledesma, este curso se ha convertido en el guardián del marco amarillo. Y lo está defendiendo con uñas y dientes. La reacción del Cádiz CF de Gaizka Garitano también tiene a David Gil como pieza indispensable.