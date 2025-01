Garitano: «No nos podemos olvidar que seguimos abajo»

Escuchar a Gaizka Garitano es entender que este Cádiz sigue en problemas. Que no se ha conseguido nada y que el déficit de victorias sigue siendo importante en el cuadro gaditano.

Dos victorias consecutivas y seis jornadas sin perder es la dinámica de un equipo que vive su mejor momento pero que debe tener los pies en el suelo, viendo que lo que tiene por delante es arduo y complicado.

«El partido va a ser complicado y difícil ante un equipo que viene de ganar y que siempre lo pone complicado en su campo», reconoce Garitano hablando del duelo ante el Zaragoza de este domingo.

El técnico valora la mejoría del equipo con calma. «Hemos mejorado en muchas cosas pero todavía para conseguir puntos y victorias de seguido tenemos que seguir mejorando aspectos del juego. Para ganar en Zaragoza se tiene que ver nuestra mejor versión. Lo que más tenemos que mejorar es acabar con once jugadores. Desde que estoy nos hemos quedado en más de un partido con uno menos. Jugando con diez jugadores estamos solventando bien los partidos pero no se puede dar tantas facilidades al rival y acabar con uno menos. En esta categoría si juegas con uno menos lo normal es perder el partido que sea«, reconoce.

Precisamente en Zaragoza no tendrá a Diakité, expulsado de manera justa frente al Mirandés. «Si pones a jugadores jóvenes pueden cometer errores. Diakité es un chico humilde y no tengo que hablar con él ni pedir perdón. Llegó tarde a la acción y el penalti fue mala suerte. La actitud del chico es siempre muy positiva y perdón hay que pedir cuando no eres profesional o no corres. No es el caso de Diakité, es un profesional que trabaja siempre. Tenemos varios jugadores que lo pueden suplir, es una posición bien cubierta la que tenemos«.

El entrenador no mira arriba, asume el papel y entiende que todavía hay que mejorar muchas cosas. «Lo que nos tiene que quedar claro es que estamos abajo. El equipo lo cogimos en descenso y metidos en un lío. Seguimos teniendo muy pocos puntos, lo importante es que tenemos la necesidad de seguir ganando. No por conseguir dos victorias seguidas ya nos tenemos que relajar. Seguimos en peligro, el equipo tiene que seguir trabajando con la misma intensidad y en necesidad no nos puede ganar el Zaragoza«, destaca.

Sobre el rival, Garitano ve un choque muy duro ante un equipo que viene de ganar. «Todos los partidos son importantes. Sufrimos una goleada muy dura en la primera jornada y ahora tenemos enfrente un buen Zaragoza que viene de ganar. Será un choque complicado en el que si estamos bien tendremos posibilidades de ganar. Hay que confiar en lo que hacemos, ser humildes y valientes. Estamos siendo sólidos para sacar adelante los partidos. A la mínima que nos despitemos cualquier equipo nos puede ganar«.

Una de las buenas noticias del equipo es Carlos Fernández. El sevillano está aportando mucho al equipo pero le falta lo fundamental a un futbolista que juega de '9', el gol. «Le está faltando ver puerta pero todo lo demás lo está haciendo increíble. Si también marcara goles no estaría con nosotros pero él siempre ha hecho goles. De su trabajo se están aprovechando otros futbolistas para marcar. Lo importante es que el equipo gane, da igual quien marque los goles y si hay un delantero qu eno marca goles lo pondremos y ya los hará. Ese no es un problema pero lógicamente un delantero vive del gol. Carlos está cerca del gol porque está teniendo ocasiones«, sentencia.