Garitano se suma al conformismo

Rubén López / Alfonso Carbonell Cádiz 31/01/2025

El entrenador del Cádiz ha rebajado el tono. Sí, sigue insistiendo en que hace falta reforzar al equipo con jugadores que sean diferenciales, pero su discurso se ha alejado un tanto del que decía hace dos semanas para acercarse a ese que tanto practicaron sus antecesores. Vamos, que se conforma con lo que tiene y que empieza a regalar los oídos a sus jugadores ante la posible carencia de fichajes con ese perfil que le darían alas a su banda derecha y puntería en el área.

También ha hablado de otro futbolista que podría unirse en breve a la plantilla. Manuel Vizcaíno aseguró hace unos meses que llegado el mes de enero se le haría una ficha a Luis Hernández, lesionado desde la temporada pasada. Pues bien, enero 'febrerea' y el central aún sigue entrenando pero no parece que esté disponible para volver a competir.

Este viernes se le ha preguntado a Gaizka Garitano sobre la situación del veterano defensa. «Luis Hernández ha entrenado unos días, otros no. Cuando tienes una lesión de rodilla y estás mejorando comienzas a tener molestias en otros sitios. Luis es un activo nuestro, está en la última fase de la recuperación. Contamos con él y es un jugador top en muchas cosas. Lo que necesitamos es que esté bien y darle su tiempo», manifestó dando credibilidad a las palabras de un presidente que no querría faltar a su palabra por el bien del jugador y su feliz recuperación.

El 3 de febrero acaba el mercado y al Cádiz solo han llegado dos refuerzos procedentes de la Primera RFEF. Ya en distintas comparecencias, Garitano dejó claro que pide calidad en la zona de ataque, algo que de momento no le han traído. El vasco fue más cauto ahora que antes. «No sigo mucho el mercado de fichajes. Tengo reuniones diarias con toda la dirección deportiva y el presidente. Ellos saben lo que necesitamos y este mercado es muy complicado. No es fichar por fichar, no vamos a traer a uno por traerlo. Hay que traer jugadores que tengan nivel. Pueden darse entradas y salidas de aquí al final pero lo único que me ocupa es el partido ante el Zaragoza», dijo.

«Estoy contento con los jugadores que tengo. Hay posiciones en las que podemos mejorar, si viniera un futbolista de nivel mejoraríamos y si no viene nadie estamos bien. Tenemos gente buena y jugadores que merecen jugar más. Lógicamente lo que siempre quiere un equipo es reforzarse y querer mejorar pero tiene que ser que venga un futbolista que suba el nivel», comentó rebajando el nivel de exigencia que mostró tras el encuentro frente al Levante en el que sugirió a las claras que necesitaba refuerzos dado que no había tenido más remedio que acabar jugando con dos canteranos.

