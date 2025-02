Más de un once de exjugadores del Cádiz CF que están libres

El mercado de invierno llegó a su fin y varios son los jugadores que se han quedado sin equipo y sin competir. La lista es importante y ahí, una vez cerrado el plazo el pasado 3 de febrero, pueden agarrarse con los clubes para incorporar futbolistas a sus plantillas.

Entre esos jugadores que están sin equipo hay un buen número de excadistas. Tantos que incluso se puede hacer un equipo titular con ellos y contar con algunos recambios.

Portero: Dani Sotres

Bajo palos está Dani Sotres, guardameta cántabro de 31 años de edad que desde el pasado verano está sin equipo tras acabar su etapa en la Gimnástica de Torrelavega.

Sotres llegó al Cádiz CF procedente del Salamanca. Lo hizo justo cuando el Cádiz CF había ascendido a Primera y nunca jugó partidos oficiales con los gaditanos. Tenía por delante a Conan Ledesma y David Gil, así que se fue cedido al Rayo Majadahonda y después se marchó libre a la Cultural y Deportiva Leonesa.

Lateral derecho: Akapo

También tiene 31 años de edad Carlos Akapo, quien está libre desde el pasado mes de enero al finalizar su vinculación con el San José Earthquakes de la MLS.

Akapo se marchó a Estados Unidos tras acabar su etapa en el Cádiz CF en el año 2022. El lateral derecho dijo adiós cuando había dejado mejores sensaciones como amarillo.

«Siempre he dicho que mi prioridad era quedarme en el Cádiz CF. Me hubiese gustado seguir y hubo opciones. Si no se dio esa posibilidad fue más por parte del club que mía», señaló Akapo a CANAL AMARILLO cuando ya estaba en Estados Unidos.

Centrales: Diego González y Glauder

Dos defensas de la provincia de Cádiz que pasaron por el Cádiz CF. El chiclanero Diego González lo hizo en su etapa formativa, contando con algún partido con el primer equipo. Pronto se marchó a la cantera del Sevilla FC tras una cesión inicial a Granada, y después a Málaga, Elche y Albacete, su último destino y donde apenas ha estado media temporada. Actualmente cuenta con 30 años de edad.

Glauder, que también pasó por El Rosal en su juventud, regresó el pasado verano al Cádiz CF con la carta de libertad. Su experiencia no fue positiva y el Cádiz CF rescindió el contrato del jugador a finales del último mercado de invierno. A sus 29 años de edad, el zaguero algecireño también está libre.

Ambos son centrales que pueden jugar en el lateral izquierdo.

Glauder durante su etapa en el Cádiz CF. ARABA PRESS

Lateral izquierdo: Lucas Bijker

Cerca de cumplir los 32 años de edad está Lucas Bijker, lateral izquierdo nacido en Brasil y con nacionalidad de los Países Bajos. Jugó en el Cádiz CF en la temporada 2017/2018.

Lucas Bijker llegó libre desde el Heerenveen (Países Bajos) y el Cádiz CF logró traspasarlo un año después al KV Mechelen (Bélgica), donde estuvo cinco años. Su siguiente experiencia fue en Grecia con el Ethnikos, aunque apenas estuvo media temporada. Desde el pasado verano está sin equipo y libre en el mercado.

Mediocentro: Martín Calderón

25 años de edad (a días de cumplir los 26 años de edad) tiene Martín Calderón. El centrocampista jerezano firmó por tres temporadas con el Cádiz CF y llegaba con un cartel inmejorable. Una joven figura procedente del Real Madrid, aunque el curso anterior jugó cedido en Portugal con el Paços Ferreira, que quería hacerse hueco en Primera.

El club blanco seguía de cerca a Martín Calderón por si despuntaba, pero lo cierto y verdad es que el centrocampista jerezano no encontró acomodo en el Cádiz CF. Ahí empezaron una serie de cesiones a Mirandés, Celta Fortuna y Atlético Sanluqueño. Su rendimiento y el infortunio de las lesiones se cruzaron en su camino.

El pasado verano se marchó libre al Atlético Sanluqueño, pero no ha completado una buena primera vuelta y ahora está sin equipo.

Extremo derecho: Salvi

Santo y seña del cadismo durante muchas temporadas, el sanluqueño Salvi Sánchez está ahora sin equipo tras quedar rescindido su contrato con el Espanyol, donde no tenía minutos en Primera.

A finales del próximo mes de marzo cumplirá 34 años un jugador que dejó huella en el cadismo, pero no se fue bien del Cádiz CF por sus desavenencias con el presidente Manuel Vizcaíno. Después jugó en el Rayo Vallecano y en el Espanyol.

Extremo izquierdo: Álvaro Jiménez

Álvaro Jiménez también es extremo derecho, pero dado el caso podría jugar por la banda izquierda. Este año cumplirá 30 años de edad y hace unos días se quedó libre después de unos meses en Grecia con el Iraklis.

Al Cádiz CF llegó desde el Albacete. El jugador formado en Valdebebas formó parte de una plantilla de Primera, aunque apenas tuvo continuidad. Entonces empezó un periplo de cesiones a diferentes escuadras: Ibiza, UD Las Palmas, Tractor Sazi (Irán) y Tenerife. Así hasta que en el verano de 2024 puso fin a su vinculación con la entidad gaditana.

Mediapunta: Alberto Perea

Desde el pasado verano está sin equipo Alberto Perea. Su último destino fue el Anorthosis en Chipre. Ahora cuenta con 34 años de edad y no encuentra destino, aunque sonó como posible incorporación del Xerez CD en la Primera RFEF. No fructificó.

Alberto Perea fue una pieza clave en el Cádiz CF que ascendió a Primera. El manchego fue clave desde la banda izquierda, pero con su talento también podía jugar como mediapunta. Curiosamente, su explosión en el Cádiz CF llegó tras estar cedido antes en el Extremadura.

Después del Cádiz CF se marchó al Granada, su último paso antes de la aventura chipriota.

Delanteros: Lucas Pérez y Maxi Gómez

Lucas Pérez y Maxi Gómez están libres. Si el primero es querido en tierras gaditanas, el segundo no lo pudo hacer peor.

El delantero coruñés cambió en su momento un Cádiz CF de Primera por un Dépor de Primera RFEF. Lo hizo por sentimiento, dejando a un lado el factor económico. Y devolvió a los gallegos a Segunda en el segundo intento. El pasado mercado de invierno dijo adiós al Dépor por motivos personales, ya que se ha trasladado a Madrid. Eso sí, no sin antes firmar una actuación apoteósica ante el Cádiz CF, saliendo ovacionado de La Tacita de Plata. Sonó para volver al Rayo Vallecano, pero hoy por hoy sigue sin destino. Tiene 36 años de edad.

Lucas Pérez celebra un gol con el Cádiz CF. EFE

Maxi Gómez llegó la pasada temporada al Cádiz CF como el 'fichaje estrella' (cedido por el Trabzonspor) y se marchó sin marcar ningún gol (uno en una tanda de penaltis en la Copa del Rey). Nada que ver con el delantero que triunfó en el Celta y empezó haciéndolo bien en el Valencia. Apenas tiene 28 años de edad, pero está sin jugar desde el verano. Bueno, sin jugar encuentros oficiales porque juega con su grupo de amigos.

Como delanteros también aparecen José Ángel Carrillo (31 años) y Airam Cabrera (37 años), dos exjugadores del Cádiz CF de perfil más bajo que los anteriores. El primero se quedó sin ficha en el Real Murcia y ha sonado para recalar en el Tenerife de Álvaro Cervera. El segundo ha estado en la provincia de Cádiz durante las últimas temporadas con Atlético Sanluqueño y San Fernando CD, pero con la escuadra de La Isla terminó su experiencia el pasado mes de enero y desde entonces está libre.