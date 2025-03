Óscar Gil: «La afición del Cádiz ha demostrado señorío con Lucas Pérez»

Refuerzo moral importante para un hombre de la casa, Óscar Gil. El entrenador del Deportivo se fue de Cádiz con el bálsamo que dan marcar cuatro goles, dos de ellos con un futbolista menos, y ganar a domicilio. Casi nada.

El técnico reconocía que el cuadro cadista comenzó mejor. «El Cádiz salío muy bien y por momentos nos atosigo pero fuimos capaces de aguantar y resisitr. Hemos dado un par de instrucciones en el descanso y hemos mejorado mucho en la segunda parte. El Deportivo ha sido muy superior y teniendo en cuenta que hemos jugado minutos con uno menos creo que la victoria es justa«.

Cuestionado por la actuación arbitral, Gil destacaba que «trato de no valorar mucho la actuación arbitral. Que no se haya visto la jugada del penalti en el VAR me ha extrañado. No quiero valorar las actuaciones arbitrales porque unas veces te benefician y otras no».

El entrenador del Deportivo tuvo palabras para la afición del Cádiz y por supuesto para su jugador estrella, Lucas Pérez. «El guión del partido para Lucas es perfecto. Merecía una tarde así. Muy pocas veces he visto que con el 1-2 un gol que hacía daño al Cádiz la afición local le diese la ovación que le dio. Tiene mérito por lo que hizo Lucas aquí y la afición del Cádiz. Todos nos estamos jugando mucho y darle a esa ovación a un futbolista del equipo rival es algo que me gusta y tengo que darle la enhorabuena a Lucas y a la afición del Cádiz que ha demostrado un señorío y una deportividad enorme», concluía.

