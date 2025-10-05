La nueva opción del Cádiz CF para ser el líder en solitario

El Cádiz CF vuelve a tener la oportunidad que dejó escapar la jornada pasada. Si los gaditanos vencían al Ceuta en La Tacita de Plata se colocaban líderes en solitarios de la clasificación porque el Dépor dejó escapar dos puntos sobre la bocina en Ipurua ante el Eibar (1-1). No fue así, también empataron (0-0) y se quedaron con 15 puntos en la clasificación, que son los mismos. Ambos seguían siendo los colíderes de LaLiga Hypermotion.

Esta jornada el Dépor ha vuelto a empatar, ahora ante el Almería en Riazor (1-1). Yeremay evitó la derrota blanquiazul con un gol que compensó el marcado antes por Bonini. Ahora los gallegos tienen 16 puntos, uno más que un Cádiz CF que puede ser líder en solitario de LaLiga Hypermotion si vence a la UD Las Palmas en el Nuevo Estadio de Gran Canaria.

Así es también porque el Andorra, hasta ahora tercer clasificado, perdió frente al Leganés (1-2). Los andorranos siguen con 14 puntos y en ningún caso pueden superar ni dar caza a Deportivo y Cádiz CF.

Actualmente el único equipo que puede alcanzar e incluso superar al Cádiz CF en la clasificación de LaLiga Hypermotion es el Racing de Santander, que tiene 13 puntos (dos menos que el Cádiz) y recibe a las 18.30 horas al Málaga en los Campos de Sport de El Sardinero.

El Huesca llega fuerte

13 puntos tiene también el Huesca, que el próximo domingo a las 18.30 horas visitará al Cádiz CF. Los altoaragoneses ganaron 2-1 al Burgos en El Alcoraz con un gol de Luna y otro de Ntamack, este último en el 94'.

Por ahora, los otros dos resultados de la jornada son la victoria de un Ceuta al alza ante el Eibar en el Estadio Alfonso Murube (1-0) y la goleada de un Granada que reacciona frente a la Real Sociedad B (5-2).