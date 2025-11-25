Mágico pudo ser 'colchonero' antes de llegar al Cádiz CF

Mágico González es un emblema para el cadismo y sin el Cádiz CF no se puede entender a Mágico González. Al astro salvadoreño siempre se le vinculará a La Tacita de Plata, el lugar en el que se sintió plenamente identificado. Por eso el presidente Manuel Vizcaíno y el vicepresidente Rafael Contreras no lo dudan si de acudir a El Salvador se trata para visitar al 'Maho'.

Desde que aterrizara en el año 1982 en el Cádiz CF, cuando jugaba en Segunda, Mágico González empezó a forjar su leyenda. En tierras gaditanas estuvo hasta principios de la década de los 90, tiempo en el que pudo vivir dos ascensos a Primera e innumerables permanencias históricas en la mejor etapa del club en la máxima categoría del balompié nacional.

Sus hazañas dentro y fuera del rectángulo de juego siempre serán recordadas porque Mágico era un jugador diferente que siempre hizo gala de El Salvador y del Cádiz CF en el mundo. Un fuera de serie reconocido por los mejores jugadores de la historia del fútbol, pero también un tipo bohemio que prefirió su forma de vida al éxito.

Porque Mágico González pudo jugar en el Barça y también estuvo un tiempo en Valladolid, pero su sitio estaba en Cádiz, un club al que llegó casi sin esperarlo.

Juan Fernández Segui, clave en la llegada a Cádiz

Así lo ha recordado el astro salvadoreño en una entrevista publicada en la red social 'Tik Tok'. Ha sido en 'Azul & Blanco Podcast' donde Mágico González ha recordado su trayectoria, dejando algunos datos más que interesantes.

En este sentido ha recordad que el Atlético de Madrid pudo ser su primer club en España. Sin embargo, al final apareció el Cádiz CF en la historia y el final ya es por todos conocido. «Yo iba al Atlético de Madrid después del Mundial de España'82, pero el Atlético tuvo inconvenientes. Estando allá me dijo mi representante, que era nuestro preparador físico en FAS (el español Fernández Segui), que no podía ser. Me lo dijo preocupado porque el Atlético estaba en una situación que en ese momento era imposible. Me lo dijo apenado», relata Mágico González, que no recuerda en ese momento su contestación.

A continuación Fernández Segui le apuntó: «Está la opción del Cádiz CF, pero resulta que es un equipo de Segunda División». Y la respuesta del 'Mago' fue antológica: «No sé, no sé, profesor, usted mismo. Y fuimos al Cádiz CF a Segunda División. A partir de ahí encajó todo porque empezaba algo que yo sentía que me estaba dando la oportunidad de poder estar haciendo algo por nuestro país».

En aquel Atlético que acabó tercero estaba de entrenador Luis Aragonés y hubiese tenido de compañeros a Hugo Sánchez y a Cabrera, que después compartió vestuario con Mágico González en el Cádiz CF. Del Vicente Calderón pasó al Carranza en un abrir y cerrar de ojos. De colchonero pasó a ser amarillo y en pocos meses celebrar un ascenso a Primera con el entrenador yugoslavo Dragoljub Milosevic a los mandos y un equipo en el que estaban 'Chico' Linares, Pepe Mejías, Dieguito, Escobar y Mané, entre otros.

Al curso siguiente, en la temporada 1983/1984, le tocó visitar el Estadio de la ribera del Manzanares y perdió tras el gol del mexicano Hugo Sánchez. Sin embargo, Mágico demostró en la vuelta de lo que era y lideró la victoria gaditana frente al Atleti (3-1). Antes ya habían jugado ambas escuadras en el Trofeo Ciudad de La Línea en la pretemporada.

Suyo fue el primer gol amarillo, completando Salva Mejías y Francis el triunfo frente a un equipo en el que Roberto Simón Marina hizo el gol del honor. Por aquel entonces seguía siendo Luis Aragonés el entrenador del Atlético y Dragoljub Milosevic el técnico del Cádiz CF.