Suscríbete a
ABC Premium

Cádiz Cf

Vizcaíno y Contreras, otra vez con Mágico González

Los dirigentes del club gaditano visitaron al mito del cadismo en su país

El Mago, junto a las leyendas del Real Madrid y el Barcelona

Vizcaíno, González y Contreras
Vizcaíno, González y Contreras CCF
Alfonso Carbonell

Alfonso Carbonell

Cádiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los dirigentes del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras, han estado recientemente en El Salvador, donde no han dudado hacer una visita al que sigue siendo y será el mayor mito del cadismo de la historia por su marcado carácter internacional.

Así, tanto el presidente como el vicepresidente del club amarillo, que días antes estuvieron presentes en la salida a la bolsa de Nueva York en la Gran Manzana, volvieron a disfrutar de un encuentro con el exfutbolista que hace unos días disfrutaba de un partido de leyendas merengues y culés.

A través de las redes sociales, el Cádiz CF ha querido comunicar a sus aficionados dicho encuentro que fue inmortalizado con la foto de rigor en la que aparecen todos ellos con la camiseta de la marca que el Cádiz CF potencia y que le ha dado el nombre de su mayor leyenda, Mágico.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app