Vizcaíno y Contreras, otra vez con Mágico González

Los dirigentes del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras, han estado recientemente en El Salvador, donde no han dudado hacer una visita al que sigue siendo y será el mayor mito del cadismo de la historia por su marcado carácter internacional.

Así, tanto el presidente como el vicepresidente del club amarillo, que días antes estuvieron presentes en la salida a la bolsa de Nueva York en la Gran Manzana, volvieron a disfrutar de un encuentro con el exfutbolista que hace unos días disfrutaba de un partido de leyendas merengues y culés.

🇸🇻 Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras se encuentran en El Salvador realizando una visita a Jorge ‘Mágico’ González. pic.twitter.com/TRvoVXr8F2 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) November 11, 2025

A través de las redes sociales, el Cádiz CF ha querido comunicar a sus aficionados dicho encuentro que fue inmortalizado con la foto de rigor en la que aparecen todos ellos con la camiseta de la marca que el Cádiz CF potencia y que le ha dado el nombre de su mayor leyenda, Mágico.

Más temas:

Cádiz CF