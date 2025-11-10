El regate viral de Mágico González a Pepe con 67 años

Mágico González hizo las delicias de sus compatriotas en el encuentro de Leyendas blancas y azulgranas que se disputó el pasado sábado en el estadio nacional que lleva su nombre en la capital salvadoreña.

Cerca de los 70 años, el astro y mito del cadismo jugó los primeros minutos antes de ser sustituido y recibir una sonora ovación además de compartir abrazos con Pavón, Casillas, Karembeu, Guti, McManaman, Gerard, Sorín, Pedrito, Saviola, Touré Yayá o Carles Puyos, entre otros. Entre otros como el exmadridista Pepe, ante el que el Mago dejó una imagen para el recuerdo que fue muy aplaudida.

El amistoso entre los veteranos de los dos equipos más seguidos de España se encuadra en una gira que les llevará a jugar próximamente en Japón.

Como es sabido, la relación entre el Mago y el FC Barcelona se debe a una gira por Estados Unidos que hizo con el combinado azulgrana hace más de cuatro décadas y en la que compartió equipo con Diego Armando Maradona.