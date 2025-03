(Previa) El Cádiz CF quiere aprovechar la ola

Saboreada ya la intensa e inolvidable victoria ante el Atlético (de esos triunfos que siempre guardará el cadismo en su retina), ahora toca volver a tierras madrileñas para continuar la competición. Esta vez será en el sur de Madrid frente al Getafe, no demasiado lejos de Vallecas, donde hace 14 días el equipo de Sergio encajó una sonora goleada a una hora tan intempestiva como la de este sábado: las dos de la tarde.

Con las dos caras bien frescas, más vale que los amarillos se presenten con la segunda para tratar de sacar algo positivo de su visita al Coliseum, un escenario del que el Cádiz CF también salió goleado la pasada temporada. Pero donde ganó un año antes al más puro estilo cerveriano.

Para ello intentará aprovechar el equipo de Sergio González ese chute de adrenalina que da ganar al Atlético, sobre todo de la manera en la que se logró.

Un añadido de confianza que se acrecentó el pasado miércoles cuando 14.000 escolares se dejaron ver en el Carranza con motivo de un entrenamiento inusual. Como estrellas de rock aclamados por sus fans estuvieron los amarillos con los suyos. Eso siempre suma.

Así llega el Cádiz CF a la última semana antes del parón que provocará la disputa del Mundial de Catar. Serán tres encuentros a domicilio ante Getafe, Real Madrid y Real Unión de Irún. Los dos primeros de nuevo en tierras madrileñas y con los puntos ligueros en liza. El tercero en el norte y con una eliminatoria a partido único de la Copa del Rey en juego ante uno de los colistas de la Primera RFEF.

Sin una gran revolución

Sergio hará rotaciones esta semana, aunque lo lógico es que en el Coliseum no mueva demasiado el once y no exista una revolución como tal. Con jugadores en pleno estado de forma y entonados como nunca, lo mejor será aprovechar la ola y el momento.

Los cambios, a priori, deberían llegar en el Estadio Santiago Bernabéu ante el líder (y tampoco porque el Cádiz CF tiene casi una semana de descanso hasta el próximo jueves, dos días más que el Real Madrid) y, especialmente, en la cita copera ante el Real Unión. Ahí sí se moverá el banquillo.

Las dudas de esta jornada pueden estar en el lateral derecho y en la delantera. En el flanco derecho de la defensa porque Iza (único lateral derecho disponible tras la baja de larga duración de Zaldua) ha vuelto tras cumplir su sanción ante el Atlético, pero el 'multiusos' Luis Hernández demostró que puede seguir en una demarcación que no es nueva para el madrileño. Sergio no resolvió la incógnita el pasado viernes en la rueda de prensa previa al Getafe - Cádiz.

En la delantera porque tiene mucho donde elegir con Negredo, Lucas Pérez, 'Choco' Lozano... Aunque el vallecano puede ganar enteros por las circunstancias del encuentro.

Por lo demás, fijos parecen Conan Ledesma, Luis Hernández (que jugaría como central junto a Fali o Víctor Chust), 'Pacha' Espino, Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz y jugadores en un gran momento de forma como Brian Ocampo, Bongonda y Álex.

Álex está en un gran momento. ANTONIO VÁZQUEZ

También Sobrino (habitual en el once, aunque con algunas molestias físicas esta semana) y un ex azulón como Iván Alejo hacen méritos para estar, pero no siempre hay sitio para todos.

De una u otra manera, seguro que sergio González tratará de sorprender a Quique Sánchez Flores con alguna modificación de última hora.

Los demás, salvo el mencionado Zaldua y el lesionado Momo M'Baye, están disponibles. Sin tener en cuenta a Tomás Alarcón, eso sí, pues el centrocampista chileno se ha vuelto a quedar en Cádiz y sigue sin entrar en los planes del técnico barcelonés del Cádiz CF.

Problemas en la zaga azulona

El gran quebradero de cabeza de Quique Sánchez Flores estará en su defensa. Sin los lesionados Damián Suárez y Angileri, el Cádiz CF deberá explotar sus virtudes por las bandas ante un Getafe tocado en ese sentido, aunque reforzado después de su reciente victoria en el Martínez Valero ante el colista Elche.

Amavi, sancionado, tampoco estará, ni el centrocampista Arambarri, otro lesionado. Pero eso no puede dar lugar a las confianzas porque el Getafe tiene una plantilla más que interesante, sobre todo arriba con Enes Ünal, Borja Mayoral, Munir, Jaime Mata, Portu, Latasa...

Esta tarde, en la cita arbitrada sobre el rectángulo de juego por el canario Hernández Hernández, los azulones podrían salir con un once inicial formado por David Soria; Juan Iglesias, Djené, Mitrovic, Domingos Duarte, Gastón; Aleñá, Maksimovic, Luis Milla; Borja Mayoral y Enes Ünal.

Tres puntos más en juego. 90 minutos que pueden ser importantes para salir ahora del pozo y es posible que sean determinantes al final de la temporada.